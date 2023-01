‘Jingle Briga’: Homem rasga foto de família que a mulher recebeu do filho de presente de Natal (Reprodução/Freepik)

Juntos há três anos, uma mulher revelou que seu marido costuma sofrer de incapacidade de lidar com situações estressantes, embora não seja uma má pessoa. Ela tem um filho de 12 anos que é não tão próximo do padrasto, mesmo que a mulher tenha tentado controlar a situação.

“Neste Natal, meu filho me presenteou com uma foto de família minha, dele e de seu pai. Achei muito legal, mas assim que meu marido viu, começou a ter um ataque de ser excluído. E como meu filho não o considera família, eu disse a ele que é um presente e que não deveria forçar, mas começou a rasgar a foto (tinha decorações de flores e algumas obras de arte foram feitas nela) em pedaços minúsculos”, desabafou a mulher no Reddit, nesta terça-feira (3), por meio do usuário u/MilaKeave534.

“Fiquei abalada com isso. Gritei com ele e o chamei de louco por fazer aquilo e estragar o presente do meu filho para mim. Ele se defendeu, dizendo que meu filho cometeu um erro ao excluí-lo e que eu não deveria ter encorajado isso, muito menos chamá-lo de louco por ter sido ferido”, continuou.

Se você está gostando deste texto, é provável que também se interesse por: “Ela se recusou dizer ao marido o sexo do bebê após homem faltar à consulta”

Conflito estendido

O menino não tinha presenciado a cena de seu padrasto rasgando o cartão, mas a mãe se preocupou com a reação da criança.

“A discussão aumentou e sua família ficou do lado dele, dizendo que seu comportamento era justificado porque: ‘O que ele deveria fazer quando eu e meu filho o tratávamos como cidadão de 2ª classe?’. Eles disseram que fui errada em chamá-lo de louco e fazer pouco caso de sua saúde mental”, escreveu ela.

A mulher explicou que o marido tem histórico com problemas de saúde mental, além de já ter perdido dois filhos no passado – um de seis meses e outro de nove anos.

Embora as questões de saúde mental do marido tenham sido levantadas, os internautas se mostraram preocupados com a mulher continuar na relação. O comentário mais votado diz “CORRA” para a autora.

“Esse cara é muito imaturo para ser casado, muito menos um padrasto. Seu filho merece coisa melhor e deve ser sua primeira prioridade porque, como você disse, seu marido é louco por agir assim”, constatou um internauta.

Siga e compartilhe

Você gostou deste conteúdo? Então siga a NOVA MULHER nas redes sociais para acompanhar mais novidades e ter acesso a publicações exclusivas: estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook.

Aproveite e compartilhe os nossos textos. Seu apoio ajuda a manter este site 100% gratuito. Cada contribuição é muito valiosa para o trabalho da nossa equipe de redatores e jornalistas.