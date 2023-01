Homem perde voo para casa no Natal e culpa a esposa por não o acordar

Uma mulher está sem conseguir acreditar na reação do marido após ele perder o voo para visitar a família no Natal. Segundo relato, além de não ter sido convidada para a ocasião ela ainda foi acusada de fazer o marido perder a viagem após não acordá-lo a tempo de pegar o voo.

O caso, que foi compartilhado pelo The Mirror, foi relatado pela própria mulher em um post feito no Reddit onde ela dá detalhes do que aconteceu.

De forma anônima a mulher conta que o marido a está acusando de ter tomado uma atitude premeditada ao não acordá-lo para pegar o voo até a casa de seus pais, mas ele também não se preocupou em ligar o próprio despertador para fazer isso.

Por sua vez, o marido afirma que a atitude dela foi pensada uma vez que não foi convidada para a celebração por ter discutido com a sogra e as cunhadas, decidindo “se vingar” ao fazê-lo perder o horário.

“Basicamente minha sogra e cunhadas dizem que não estou ‘mostrando o mesmo respeito’ pelo meu marido que elas mostram, isso porque o tratam como um ‘príncipe herdeiro’. Essa situação fez com que eles me deixassem de fora de diversos eventos familiares, inclusive o Natal”.

“Não era minha responsabilidade”

Apesar de saber de toda a situação, o homem afirma não ter como interferir em relação as decisões tomadas por seus parentes sobre sua esposa, o que a deixou completamente irritada e magoada.

“Quando reclamei com ele ele disse que não pode forçá-los a convidar alguém que não querem por perto. Depois que ele perdeu o horário do voo tanto seus parentes quanto ele estão me culpando por não tê-lo acordado e consequentemente o fazer perder suas férias em família”.

Para os usuários do Reddit, ela não tinha obrigação de acordar o marido. “Você não é um despertador humano! Seu marido tem mais de 30 anos e pode muito bem se virar sozinho se vai permitir que a família dele exclua você deliberadamente”.

“Seu marido é adulto e pode acionar o próprio despertador sozinho. Acordar na hora para pegar o voo não era uma responsabilidade sua”, comentou outra pessoa.

“Você não tinha obrigação de acordar cedo já que não ia viajar. Se você estivesse acordada ainda poderia ter feito isso como uma gentileza, mas não era responsabilidade sua”, finalizou uma terceira.