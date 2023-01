Ela se recusou dizer ao marido o sexo do bebê após homem faltar à consulta

À espera do primeiro bebê, uma mulher desabafou em um fórum da internet em relação ao marido e sua gravidez. De acordo com ela no Reddit, seu parceiro quase não vai a nenhuma consulta ao seu lado e “suas desculpas já não são válidas”. Sendo assim, decidiu se recusar a contar sobre o gênero da criança.

“Ele está disposto a perder a consulta com o médico por causa de futebol, bebida ou jogo de tabuleiro com os amigos. A resposta dele é sempre: ‘Não sou eu que estou carregando o bebê, por que tenho que ir ao médico com você?’”, desabafou a mulher nesta segunda-feira (2), por meio do usuário u/Thrownoreveal1.

A autora do relato conta que semana passada foi sua gota d’água. Após agendar com o marido sobre a revelação do sexo da criança no hospital, seu marido resolveu cancelar de última hora, pois um amigo o convidou para comer peixe com batatas fritas. Sendo assim, a mãe da mulher foi à consulta com ela.

Pedido sobre resultado negado

Depois de sua consulta, a mulher conta ter recebido uma mensagem do marido pedindo para que contasse o gênero da criança. Contudo, ela se recusou.

“Ele chegou em casa furioso, exigindo que eu contasse a ele os resultados, mas eu neguei, já que ele se recusou a comparecer à consulta. Não vai obter os resultados até que o bebê nasça”, escreveu ela.

“Ele saiu me chamando de maldosa e imatura por fazer isso e puni-lo. Falou que é o pai e tem o direito de saber. Então me chamou de dramática, já que eu não fui sozinha e minha mãe estava comigo.

Furioso com a esposa, ele tentou descobrir o sexo da criança, com sua mãe ligando para o médico. Contudo, ainda assim seu plano deu errado e ele segue sem saber o sexo do bebê.

