‘Dancinha da vitória’: Enfermeiro e paciente de 6 anos comemoram fim da quimioterapia

Paciente de 6 anos comemora final da quimioterapia dançando com enfermeiro (Reprodução/TikTok)

Daniel Yolan, de 46 anos, é um enfermeiro pediátrico de Buenos Aires, Argentina, que viralizou no TikTok em vídeo em que é visto dançando em comemoração à última quimioterapia de sua paciente, Milena, de seis anos.

A gravação é carregada de boas vibrações e embalada ao ritmo da música “La Gran Fiesta”, da popular cantora ‘merenguera’ porto-riquenha Olga Tañón.

No vídeo, é possível ver Yolan e a mãe de Milena dançando juntos com a garotinha com um grande sorriso estampados em suas caras. Não é para menos, a linda menina venceu a dura luta contra o câncer. Por isso, todos decidiram celebrar a vida.

O vídeo foi gravado na Fundação Hospitalaria, na cidade de Buenos Aires. Foi lá que Yolan conheceu Milena e sua família. Desde então, tornaram-se grandes amigos.

A ‘dancinha da vitória’ fez tanto sucesso nas redes que o enfermeiro foi entrevistado por vário sites e jornais argentinos.

“Desde que nos vimos, houve uma conexão especial entre nós. Passamos momentos difíceis com os pais dela, mas a força que essa menina dava para tudo merecia uma comemoração”, disse ao Todo Noticias.

Yolan disse que nunca havia dançado para o TikTok, mas quando Milena pediu ele não hesitou. “Foi um momento maravilhoso que vou guardar para sempre. Depois de tanto tempo juntos somos uma família. Milena é uma menina muito forte”, disse.

Internautas reagiram

Os usuários das redes parabenizaram Milena pela postagem e desejaram um feliz ano novo de 2023, agora com plena saúde. “Feliz Ano. Bora pra cima guerreira, seja feliz desde já, muita saúde pra você. Bênçãos”, desejou um usuário.

“Parabéns guerreira.... Deus te dê esse brilho de luz que tem no sorriso”, “uma grande guerreira, parabéns guerreira”, “linda”, “muitas bençãos e uma vida cheia de saúde” foram alguns dos comentários feitos na plataforma TikTok. (Com Sagrosso)