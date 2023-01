A verdade sobre o vídeo do encontro entre sucuri e gato do mato no Pantanal

Mais um vídeo do biólogo Henrique, conhecido como o “Biólogo das Cobras”, trouxe imagens especiais envolvendo a famosa sucuri, uma cobra que está presente em quase todo o território brasileiro.

Dessa vez, o biólogo comentou o registro que mostra o encontro de um gato do mato com uma sucuri. É importante recordar que diversas espécies de felinos silvestres são chamados de gato do mato, mas a gravação mostra Leopardus pardalis, conhecido também como jaguatirica.

Apesar de se tornar viral novamente, as imagens são do ano passado. Na época, o guia e fotógrafo de vida selvagem, Edir Alves, flagrou a cena em seu trabalho na região da Fazenda San Francisco, que fica no Pantanal do Rio Miranda, no Mato Grosso do Sul (MS).

“E este encontro? Baita de uma Jaguatirica macho! Padrão de pelagem apagada e com cara de bicho velho, importante que tá caçando e se alimentando bem. Predando uma sucuri-amarela que parecia ter mais de 1 metro. Alguns meses atrás fiz um registro noturno do mesmo animal, dessa vez tive a sorte se encontrá-lo em plena a luz do dia!”, publicou em seu Instagram.

O biólogo Henrique também se impressionou com as imagens e lembrou que a situação também poderia ser diferente, pois as sucuris também podem caçar felinos.

Tanto as jaguatiricas como as sucuris são animais carnívoros e disputam não só o mesmo território, mas também o mesmo tipo de alimentos na natureza, como aves, lagartos, peixes, roedores e mamíferos de pequeno porte.

A jaguatirica é uma espécie que está ameaçada de extinção, na categoria “vulnerável”, o que indica que corre o risco de desaparecer em médio prazo devido às alterações ambientais, redução populacional e diminuição da sua área em que vive.

Confira mais imagens a seguir da jaguatirica que predou uma sucuri no Pantanal:

