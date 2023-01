Pais entram em discussão sobre a possibilidade de mudar o nome da filha

Um casal está passando por uma série de conflitos depois que um deles decidiu alterar o nome da filha, que tem quatro anos de idade. Conforme o The Mirror, a mãe gostaria de fazer uma pequena alteração, mas o pai acredita que “é tarde demais” para isso.

Preocupado com a situação, o pai decidiu levar o caso ao Reddit, onde pediu a opinião de outros usuários da plataforma sobre como lidar com a solicitação repentina de sua esposa.

Segundo relato, a filha mais velha do casal, de 4 anos, recebeu o nome de Violet Robin Smith, recebendo somente o sobrenome de seu pai e um nome do meio escolhido pelo casal. Por sua vez, o filho mais novo foi chamado de Mitchell Agassi Smith, recebendo o nome de solteira de sua mãe como seu nome do meio.

Com o nome do filho mais novo fazendo referência a seu nome de solteira, a mulher agora tem interesse em alterar o nome da filha para que os dois filhos compartilhem do mesmo nome do meio.

“Desde que nosso filho nasceu a minha esposa fala sobre querer mudar o nome do meio da nossa filha para seu nome de solteira. Ela afirma que coisas como essa a estão consumindo há anos e que isso é um dos maiores arrependimentos de sua vida”, conta o homem.

Ele não sabe o que fazer

Continuando com sua história, o homem revela que essa não foi a primeira vez em que a esposa falou sobre querer alterar o nome da filha.

“Achei que era um sentimento passageiro e que ela se acostumaria com o tempo. Nós escolhemos o nome da nossa filha juntos e não foi um ultimato, foi uma escolha normal”, conta.

“Ela sente que a nossa filha não vai ter nada dela no que diz respeito ao seu nome. Apenas por curiosidade, o nome do meio da minha esposa também é o nome de solteira da sua mãe”.

Apesar de entender e concordar com as razões da esposa, o homem acredita que não é correto alterar o nome da filha agora que a menina já tem 4 anos de idade. “Ela já sabe seu nome e atende por ele”.

“Quando pensamos no nome foi por uma série de motivos que concordamos juntos. Em uma tentativa de chegar a uma solução mais simples, eu sugeri que nossa filha tenha 2 nomes do meio, então ela se chamaria Violet Robin Agassi Smith, mas minha esposa é contra e afirma que o nome ‘é grande demais’”, finaliza o pai.

Para os usuários do Reddit, eles realmente precisam sentar e conversar: “Os nomes dos dois pais precisam ser representados de alguma forma, a alternativa seria repetir os sobrenomes dos filhos”, comenta uma pessoa.

“Eu tenho dois nomes do meio e meu filho também. Adoro essa ideia e raramente tenho problemas por causa disso”, comentou outra pessoa.

“Não existe uma alternativa certa neste caso, as duas opções são válidas e vocês precisam conversar e se alinhar quanto a isso”, finalizou uma terceira.