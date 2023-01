Noiva se desespera ao receber carvão como presente de Natal da família do noivo

Uma mulher ficou completamente magoada depois de abrir os presentes de Natal entregue pela família de seu noivo. Segundo relato, feito no Reddit, ela foi presenteada com 18 pedaços de carvão durante seu primeiro Natal com a família do companheiro.

Conforme publicado pelo The Mirror, este ano foi o primeiro Natal que a mulher passou ao lado da família de seu companheiro, para a ocasião ela decidiu comprar um presente significativo para o homem e alguns itens “legais” para seus sogros tendo como base conversas entre ela e seu noivo.

Apesar de não conhecer os demais familiares do homem, ela decidiu comprar caixas de chocolate para todos, como forma de presenteá-los simbolicamente. No entanto, ao abrir seus presentes ela se chocou.

“Depois que abri o primeiro presente e encontrei um pedaço de carvão todos riram de mim e eu acabei rindo também pois achei que os outros seriam diferentes. Mas 18 presentes depois e eu tinha em mãos 18 pedaços de carvão”, revela a mulher.

Ela ficou extremamente magoada

Com a situação incomum, a noiva conta que ficou magoada e incerta sobre como reagir, mas a situação acabou chegando ao limite.

“Eu chorei e briguei com meu noivo, mas ele calmamente me explicou que essa é uma tradição de longa data em sua família, onde os recém-chegados recebem carvão como presente ao comemorar o Natal com eles pela primeira vez”.

“Ele explicou que era uma forma de todos conhecerem o novo membro da família e evitar presentes incômodos ou desnecessários já que nem todos conhecem bem o novo familiar”.

Magoada com a situação, ela explicou ao noivo que se sentiu humilhada com a “tradição familiar”, o que causou um grande desconforto com os demais presentes que a acusaram de envergonhar o companheiro diante de todos os familiares.

Para os usuários do Reddit, ela agiu corretamente: “Você deixou de passar o Natal com a sua família por causa deles, então eles deveriam ter ao menos te avisado sobre isso”.

“Eles gostarem dessa tradição não significa que ela não seja prejudicial aos outros. Eles claramente acabaram com seu Natal e depois te deram uma desculpa qualquer. Especialmente seu noivo”, comentou outra pessoa.

“Foi uma atitude impensada e mesquinha. Você foi atenciosa e gentil com eles e pensou em diversos presentes. Sinto muito pelo que aconteceu”, finalizou uma terceira.