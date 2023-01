Mulher acha que a sogra está ignorando propositalmente suas alergias alimentares

Uma mulher está completamente horrorizada com as atitudes de sua sogra durante uma viagem para as festas de fim de ano. Segundo relato, feito por ela no Mumsnet, a mãe de seu companheiro está ignorando completamente suas alergias e restrições alimentares.

Conforme o The Mirror, a mulher decidiu compartilhar sua situação por meio de uma publicação feita no fórum. De forma anônima, ela revela que a sogra parece estar propositalmente ignorando suas restrições a alimentos à base de “leite, soja e ovos”.

“Estamos na casa dos meus sogros por algumas noites e não posso consumir alimentos com leite, soja e ovos pois estou amamentando meu filho que é alérgico a estes alimentos. Na noite em que chegamos fomos recebidos com uma lasanha”.

“Como minha sogra avisou com antecedência eu acabei levando meu próprio jantar, mas não esperava que a situação se estendesse às demais refeições. Hoje ela nos serviu pizza e pães caseiros com manteiga no almoço”, conta a mulher.

“Em momento algum ela perguntou o que posso ou não comer, e também não se desculpou por isso. Graças a Deus conseguimos parar no supermercado e pegar algo para mim em caso de emergências, se não fosse por isso eu ficaria sem qualquer coisa para comer”.

Ela acredita que a sogra esteja agindo de forma proposital

Segundo a mulher, sua sogra sabe exatamente sobre as alergias do neto e os motivos pelos quais ela não pode consumir estes alimentos, já que está amamentando o bebê.

“Nós já ficamos hospedados com ela algumas vezes e eu ainda mandei uma mensagem para ela lembrando das alergias. Estou sendo irracional ao acreditar que ela está agindo de forma premeditada? Eu estou ficando quieta e me virando, mas parece uma piada de mau gosto”, conta a mulher.

Para os usuários do fórum, a escolha feita pela sogra da mulher parece deliberada. “Definitivamente ela pensou bem no que ia preparar para garantir que você não comesse”, comentou uma pessoa.

“Sinto muito por ouvir isso, mas você deveria envolver seu marido especialmente quando você está amamentando e precisa dos nutrientes. Eu também evitaria deixar a criança aos cuidados dela no futuro”, comentou outra pessoa.