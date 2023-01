Irmão é expulso do casamento da irmã ao fazer uma sessão de fotos com a esposa

Uma noiva ficou completamente enfurecida ao descobrir que seu irmão decidiu utilizar o casamento dela para fazer um “ensaio fotográfico de recordação”. Após fugir com a noiva e se casar escondido, o homem e a esposa não tiveram qualquer registro de seu grande dia e pretendiam fazer isso no casamento da irmã dele.

Conforme publicado pelo The Mirror, a noiva decidiu contar sua história no Reddit, onde também pediu a opinião de outras pessoas sobre a forma como lidou com toda a situação.

Segundo ela, sua reação foi expulsar o irmão e a esposa dele depois que o casal apareceu para o casamento completamente vestidos de noivos.

“Uma semana antes do meu casamento, meu irmão e sua esposa perguntaram se poderiam tirar fotos de casamento no mesmo local, mas após a cerimônia e a recepção. Perguntei se isso seria quando tudo acabasse, mas eles disseram que queriam as pessoas nas fotos”, conta a noiva.

Ela decidiu expulsá-los

Incomodada com a situação, a mulher afirma entender os motivos que levaram seu irmão a optar por fugir com a noiva e o arrependimento de não ter fotos para recordar seu grande dia.

Apesar disso, ela afirmou que eles poderiam fazer as fotos ou antes da chegada dos convidados ou depois que todos fossem embora, já que ela não queria outro casal “vestido de noivos” em seu casamento.

“Eles tentaram me convencer a mudar de ideia, mas eu fiquei firme na minha decisão e eles disseram que não queria mais tirar as fotos nestas condições”, conta a noiva.

“No dia do casamento eles apareceram com um fotógrafo próprio e minha cunhada estava vestida de noiva. Os convidados já estavam no espaço então eu tentei ser discreta e pedi para minha madrinha pedir a eles que trocassem de roupa, o que eles se recusaram a fazer”.

Por conta disso, os padrinhos e madrinhas expulsaram o casal do local, o que atualmente deixa a noiva desconfortável: “Eu estou me sentindo um pouco mal porque eles só queriam ter boas lembranças e fotos para o futuro, eu estraguei tudo para eles”, afirma.

Para os usuários do Reddit, o irmão da noiva não deveria ter forçado toda a situação: “Você ofereceu a eles uma oportunidade de terem as fotos, mas eles agiram pelas suas costas”.

“A culpa é totalmente deles! Não guarde isso como se fosse culpa sua”, comentou outra.