Homem é roubado ao realizar viagem de fim de ano para encontrar mulher que conheceu na internet

Um mexicano que reside nos Estados Unidos passou por algumas emoções, mas de forma negativa, neste final de ano. Afim de passar as festas de Natal com o ‘amor da sua vida’ que havia conhecido na internet, Eduardo Villarreal passou por uma surpresa desagradável após viajar até Magdalena, departamento da Colômbia, para conhecer uma pessoa com quem mantinha contato nas redes. Chegando ao local, o homem acusa a mulher de roubar seus 30 milhões de pesos colombianos (mais de 3 mil e duzentos reais) e o celular.

“Eu queria ter um relacionamento sério, mas elas me roubaram”

Conforme matéria do site infobae, o homem explica que estava buscando um relacionamento sério, mas o que houve foi traição.

“Eu vim para Santa Marta para procurar uma garota, eu queria ter um relacionamento sério, mas elas me roubaram. Eu a conheci pelas redes, estávamos conversando há meses e planejamos essa viagem para nos encontrarmos e começarmos nosso romance, mas ela me traiu”, diz Eduardo.

LEIA TAMBÉM: Mulher morre durante comemoração de Ano Novo no litoral de SP; rojão ficou preso em sua roupa

Ele comenta que, ao encontra com a moça, ela estava com outra mulher, mas não viu nenhum problema nisso pois achou que elas pareciam “pessoas séries e decentes”. “Eram duas meninas e uma delas tinha uma queda por mim. Pareciam sérias, decentes, mas levaram tudo que eu tinha.”

Desapontado, o rapaz disse que não conseguiu aproveitar a viagem até a cidade turística de Santa Marta. Segundo ele, a mulher desativou as redes sociais após o ocorrido.

“Essa situação me decepcionou, não sei a quem recorrer, nem a quem recorrer. Este problema não me permitiu desfrutar ou conhecer bem a cidade. Na verdade, conheço várias cidades da Colômbia e há tempos queria conhecer Santa Marta, mas estou decepcionado”.

Ele ainda dá um último conselho às pessoas que estão afim de se aventurar por um amor: “Antes de embarcar em uma jornada para descobrir o amor nas redes sociais, preste atenção em quem você está falando. Que o mesmo que aconteceu comigo não aconteça porque isso prejudica o Natal, o Ano Novo e todos os feriados”.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS: Carro com 6 ocupantes cai em barranco em SP e mata jovem de 19 anos; veja o que aconteceu