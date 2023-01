Homem é criticado por se recusar a ajudar a esposa com as tarefas domésticas

Um homem está passando por um momento delicado em seu relacionamento no que diz respeito a realização das tarefas domésticas. Segundo seu desabafo, feito no Reddit, a esposa se recusa a aceitar que ele pague uma empregada doméstica ao mesmo tempo em que o cobra por ajudar nas tarefas de casa.

De forma anônima, o homem conta: “Eu tenho 31 anos e minha esposa 29. Estamos juntos há 9 anos entre namoro e casamento. Eu cresci em uma família estável e tive um lar privilegiado onde meus pais podiam pagar por uma empregada doméstica e uma cozinheira”.

“Por causa disso eu nunca aprendi a fazer os serviços domésticos, diferente da minha esposa que cresceu precisando cozinhar e limpar a casa por si mesma, sem ter ajuda externa”.

Conforme o relato, assim que decidiram se casar o homem foi sincero com a companheira e disse que não estava disposto a fazer as tarefas domésticas por nunca ter desempenhado este papel antes.

Por conta disso, ele se ofereceu para pagar por todos os meios de tornar os afazeres mais simples, inclusive comprando uma máquina de lavar louças e contratando uma diarista para auxiliar sua esposa.

“A princípio ela se recusou, mas depois acabou aceitando minha ajuda”, conta.

Ela mudou de ideia

Seguindo com seu relato, o homem conta que recentemente a esposa decidiu mudar de ideia sobre querer ajuda externa e voltou atrás em sua decisão.

“Passamos a ter grandes discussões porque ela se recusa a querer a ajuda extra e também não me deixa pagar por isso. Enquanto isso, ela espera que eu aprenda a fazer as tarefas de casa para ajudá-la. Eu me recuso a fazer isso sendo que eu estou oferecendo mais ajuda do que ela pede”.

“Ela diz que não quer ajuda externa por que significa ter uma pessoa a mais em casa e isso interferir em sua privacidade. Nós não temos problemas com dinheiro então não sei como agir neste caso”.

Para os usuários do Reddit, os dois precisam repensar a situação. “Vocês dois estão errados nesta situação, ela por voltar atrás em algo que concordou e você por não tentar fazer o mínimo esforço para aprender as tarefas do lar e ajudá-la”.

“Antes de se casar você deixou claro para ela que não sabe fazer as tarefas domésticas e que não tem intenção de aprender. Ela concordou com isso então se quiser voltar atrás e fazer tudo sozinha é por conta dela, ela não pode te obrigar a fazer isso sendo que você está se oferecendo para pagar por ajuda”, comentou outra.