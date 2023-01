Ela descobriu que o companheiro estava mentindo, mas acabou levando a culpa

Uma mulher está se sentindo completamente perdida depois de descobrir algumas mentiras contadas pelo seu companheiro e ainda ser acusada de tornar pública uma conversa entre os dois. Segundo relato, compartilhado pelo The Mirror, ela agora está repensando seu relacionamento.

Contando sua história de forma anônima no Mumsnet, a mulher revela que teme ter colocado um ponto final em seu relacionamento de três anos após uma conversa com o filho mais velho de seu companheiro.

“Nós estamos juntos há 3 anos e eu o amo muito. Ele mora comigo a maior parte do tempo e chegou a dar o aviso de mudança em seu apartamento. Nós tivemos um Natal incrível em família, mas tive uma conversa com um de seus filhos, adulto, que me deixou desconfortável”, conta.

“Meu companheiro agora afirma que eu tornei pública uma conversa privada e que agi errado. Talvez eu não devesse ter falado nada, mas o que o filho dele me disse era bem diferente do que ele me falou”.

Ela está preocupada com o relacionamento

Após a reação do companheiro, a mulher agora teme ter “quebrado a confiança” do parceiro por conta da conversa que teve com o filho dele.

“Eu não costumo falar sobre nossos assuntos particulares, neste caso eu acabei falando por ser algo completamente diferente do que ele me falou. Ele ficou aborrecido e isso fez minha ansiedade disparar. Estou preocupada”.

“Já tentei pedir desculpas e ele está realmente irritado comigo. Estou em pânico com a possibilidade dele pensar em terminar”, afirma a mulher.

Para os usuários da plataforma, ela deve se acalmar e depois repensar seu relacionamento. “Parece que ele está apenas tentando desviar o foco do que ele fez e que realmente foi errado com você”, comenta uma pessoa.

“Ele mentiu para você, o filho dele deixou a verdade escapar e agora ele está com raiva de você e a culpa por querer saber a verdade? Repense seu relacionamento”, comentou outra.