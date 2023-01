Mulher se irrita ao descobrir os planos de hospedagem de seus sogros

Viagens familiares com crianças pequenas podem ser um grande transtorno ainda mais quando envolvem hospedagem na casa de parentes. Uma mãe está passando por um momento delicado após descobrir os planos de hospedagem de seus sogros, que envolvem ceder uma suíte para uma criança de cinco anos e colocá-la com o berço do bebê em um quarto de solteiro.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mãe contou sua história no Mumsnet onde também pediu pela ajuda e opinião de outras pessoas.

De forma anônima, ela conta que será a primeira vez que sua família e a cunhada irão visitar os pais de seu marido ao mesmo tempo, o que os fará ter que hospedar as duas famílias extras em sua casa.

“Vamos ficar na casa dos meus sogros por 1 semana, enquanto minha cunhada e seu filho ficarão por duas noites. Nós moramos longe então fazemos duas longas visitas por ano e precisamos trazer um berço de viagem para nosso filho de um ano e meio”, conta a mulher.

“A casa dos meus sogros é grande e têm quatro quartos, sendo que um é deles, dois têm camas de solteiro e um terceiro tem uma cama de casal que geralmente utilizamos quando estamos hospedados por aqui”.

Ela está achando um absurdo a decisão dos sogros

Segundo a mulher, é a primeira vez que eles e sua cunhada se hospedam no local ao mesmo tempo. Por conta disso, a irmã de seu marido está insistindo que seu filho de cinco anos fique com o quarto de casal como sempre faz quando se hospeda na casa dos avós.

“Eu disse que faz mais sentido nós 3 ficarmos com o quarto de casal pois conseguimos dormir os dois juntos e acomodar o berço do nosso filho. Além do mais, minha cunhada e o filho dela podem muito bem dormir cada um em um quarto de solteiro”.

“Minha cunhada se recusou a aceitar isso e meus sogros concordaram que o neto de cinco anos deve ficar com a cama de casal só para ele! Por conta disso acabei espremida com meu bebê em um quarto minúsculo e meu marido foi jogado para o sofá. É errado estar revoltada com isso?”.

Para os usuários da plataforma, ela deveria estar indo para um hotel ou voltando para casa. “Eu procuraria pelo hotel mais próximo ou já estaria voltando para casa”, comentou uma pessoa.

“Isso é insanidade, eu exigiria o quarto maior ou ameaçaria ir embora. Uma criança de cinco anos pode muito bem dormir em uma cama de solteiro”, finalizou outra.