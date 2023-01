Mulher se cansa do ‘comportamento preguiçoso’ do marido e decide repreendê-lo

Uma mulher decidiu dar uma bronca no marido depois de perceber um padrão “preguiçoso” na rotina de cuidados dele com a filha do casal. Segundo ela, apesar de acordar para ver a filha durante a noite o marido nunca troca a fralda da menina.

Contando sua história de forma anônima no Reddit, a mulher revela que recentemente notou um certo padrão comportamental no marido. Enquanto eles se alternam para acordar de madrugada com a filha, ele raramente se disponibiliza para trocar as fraldas da menina.

“Nós acordamos de forma alternada para olhar nossa filha e eu juro que ele raramente troca alguma fralda dela durante a noite. Sempre que é minha vez de acordar ela está com a fralda completamente molhada”, conta a mãe.

“Eu fiquei com a sensação de que ele percebe que ela está com as fraldas molhadas, mas ignora isso. Em algumas ocasiões ele mal a coloca de volta no berço e ela já acorda chorando a plenos pulmões. Quando a pego no colo, ela está completamente molhada e ele me olha dizendo que ‘ela acabou de fazer xixi’”.

Ela o pegou no flagra

Cansada do mesmo padrão se repetindo noite após noite, a mulher decidiu checar sua teoria e não se surpreendeu quando comprovou suas suspeitas.

“Quando minha filha acordou essa noite e era a vez dele de ir acalmá-la eu enviei uma mensagem pedindo a ele para ver se ela estava molhada. Ele disse que sempre faz isso e que ela não tinha feito xixi. Eu disse que era impossível pois ela estava dormindo a mais de 4 horas”.

“Eu então me levantei e fui checar. Ela estava com a fralda molhada e ele simplesmente disse que ainda não tinha verificado e que faria isso depois de deitá-la no berço”, conta a mulher.

“Na hora eu acabei ficando irritada e disse que ele estava sendo um pai preguiçoso por não querer perder 2 minutos trocando a fralda da filha. Ele surtou e começou a gritar que eu o estava chamando de preguiçoso. Estou errada?”.

Para os usuários do Reddit, ele realmente está sendo preguiçoso: “Ele mentiu e ainda insistiu na mentira após ser pego. Ele realmente é preguiçoso”, comentou uma pessoa.

“Sinto muito por sua história, mas acredito que tenha mais coisa acontecendo. Tente reparar nas outras coisas que ele faz pela casa e por vocês antes de chamá-lo de preguiçoso, se esse for o caso”, comentou outra.