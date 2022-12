Tia é criticada por presentear as sobrinhas com um brinquedo feito por ela

Uma jovem ficou decepcionada com a atitude de sua irmã diante do presente feito por ela para suas sobrinhas. Segundo seu relato, feito no Reddit, foram quatro meses de trabalho e diversos testes para garantir que o presente fosse seguro para as crianças.

Conforme a história, que foi compartilhada pelo The Mirror, a jovem de 17 anos está terminando o último ano do ensino médio e cursa como disciplina optativa uma matéria que envolve projetos e carpintaria.

“Tive quatro meses para desenvolver um projeto e pude levá-lo para casa quando foi finalizado, pensando nas minhas sobrinhas, que tem 8 e 5 anos, eu decidi fazer um cavalinho de balanço”, conta.

“Definitivamente não foi fácil e precisei da ajuda da minha professora em vários momentos porque não queria deixar falhas de segurança. Quando chegou o Natal, e minha irmã veio nos visitar, eu dei o cavalinho para elas e elas adoraram! Precisamos tirar elas de cima do brinquedo quando deu a hora de comer”.

“No entanto, minha irmã não gostou do presente e disse que preferia que eu tivesse comprado algo para elas porque o que eu fiz ‘não era tão legal’ e as deixaria envergonhadas se os amigos vissem”, relata a jovem.

Ela ficou extremamente magoada

Segundo a jovem, apesar do brinquedo não ser completamente simétrico ele foi bem montado e é seguro para as crianças.

“Eu fiquei magoada com ela e ela disse que eu deveria ter pensado melhor e falado com ela antes de gastar meu tempo com isso. Fiquei de mau humor pelo resto do dia, mas secretamente feliz por ver o marido dela guardar o brinquedo no carro porque as filhas gostaram dele”.

No entanto, ela foi surpreendida ao encontrar o brinquedo novamente em sua casa. “Minha irmã o trouxe de volta e disse que era para as meninas terem com o que brincar quando viessem aqui. Eu estou errada e meu presente é realmente tão ruim quanto ela está fazendo parecer?”.

Para os usuários do Reddit, a irmã dela definitivamente não está agindo da forma correta.

“Um brinquedo feito à mão é definitivamente um presente incrível!”, comentou uma pessoa.

“Você se esforçou para fazer o melhor presente possível para suas sobrinhas, não vejo como alguém pode fazer piadas com um cavalo de balanço! Lamento que sua irmã tenha esse tipo de atitude mesquinha”, comentou outra pessoa.