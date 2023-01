Mãe castiga a filha e é acusada de ‘estar sendo dura demais’ com a adolescente

Uma mãe está sendo duramente criticada pelos familiares depois de decidir castigar a filha adolescente. Segundo ela, a jovem de 14 anos pregou uma peça nos irmãos mais novos e os fez “chorar de desespero” para gravar e publicar o vídeo no TikTok.

Contando sua história no Reddit, a mulher revela que descobriu que a filha decidiu pregar uma peça nos irmãos mais novos com a intenção de registrar a reação deles e publicar em suas redes sociais.

“Eu moro com meu marido há seis anos e nós temos três filhos. Minha filha, de 14 anos, é fruto do meu relacionamento anterior, e os filhos dele de 11 e 9 anos também são de seu casamento anterior”.

“Nossos filhos mais novos sempre quiseram ter um animal de estimação e vivem nos pedindo para ter um gato ou cachorro. Eles tem o sonho de estudar veterinária quando crescerem. No momento nós não temos como ter um animal de estimação, então sempre conversamos com eles e explicamos a situação”, conta a mulher.

“Tentando amenizar a vontade deles, minha sogra os presenteou com um kit de macacos-do-mar. Eles ficaram super animados enquanto esperavam o nascimento dos bichinhos, mas no dia seguinte as coisas ficaram realmente ruins em casa”.

A filha dela pregou uma peça nos irmãos

Segundo a mulher, enquanto ela trabalhava no dia de Natal seu marido descobriu que a filha mais velha derramou o conteúdo dos aquários no vaso sanitário e deu descarga, deixando os irmãos em choque pela perda dos animais.

“Ela disse que foi uma ‘pegadinha’ e que estava mantendo os animais em outro aquário em seu quarto. Ela admitiu que ia publicar a reação deles no TikTok, e eu a fiz deletar o vídeo”.

“Isso não tem muito haver com a pessoa que ela geralmente é e eu realmente estranhei sua atitude. Depois de pensar, decidi que os atos dela teriam consequências”.

“Ela está de castigo por dois meses e não vai sair de casa. Sem mesada, sem celular e só vai usar o computador se precisar fazer algum trabalho. Também está proibida de jogar videogame até escrever uma carta com um pedido de desculpas para os irmãos”.

“Ela está de mau humor e me acusando de ser injusta, até mesmo tentou convencer o avô a me fazer mudar de ideia. Ele disse que eu estou exagerando, mas eu fiquei firme e disse que se quiser ver a neta ele poderá, desde que aqui dentro de casa e sem qualquer tipo de presentes”, conta a mãe.

Para os usuários do Reddit, ela está tendo a atitude correta. “Sua filha fingiu crueldade animal para gravar a reação dos irmãos mais novos e publicar na internet. Você está completamente correta”.

“Se isso não é algo típico dela, então você precisa tentar descobrir de onde veio a ideia”, comentou outra pessoa.

“Acho que se ela reconhecer o erro você pode gradativamente diminuir as punições, mas definitivamente a deixe de fora do TikTok”, finalizou uma terceira.