Homem avalia a comida feita pela esposa e pede delivery caso não aprove o prato

Uma mulher precisou desabafar na internet depois que um hábito de seu marido a fez ficar “extremamente irritada”. Exigente com as refeições, ele passou a “dar notas” para os pratos preparados pela esposa e pedir comida via aplicativos caso considere o prato “abaixo da média”.

O relato da mulher foi compartilhado pelo The Mirror depois de viralizar no Reddit. De forma anônima, ela conta que além de avaliar sua comida o marido se recusa a cozinhar porque esta é uma “tarefa que ele não gosta de fazer”.

“Eu sou a única responsável por cozinhar em casa. Meu marido divide outras responsabilidades comigo, então eu acabo não me importando já que eu também gosto de cozinhar”, conta a mulher.

“Somos casados por 15 anos, dividimos igualmente as despesas porque ambos trabalhamos em tempo integral. No entanto, parece que a lista de coisas que ele não gosta de fazer está ficando cada vez maior e começando a incomodar”.

“Ele adquiriu o hábito de dar notas para todas as refeições que eu preparo, e mesmo eu pedindo a ele para parar, ele continua. Se for um prato nota 10, ele realmente gostou, se for nota 5, ele não come. Além disso, ele se recusa a comer comida requentada”, conta a mulher.

Ele a fez pagar por uma pizza

Cansada da atitude do marido, e de precisar restringir as refeições ao que ele classifica como “muito bom”, ela decidiu preparar pratos que gosta e até mesmo refeições mais saudáveis mesmo sabendo que ele vai se recusar a comer.

“Algumas noites ele gosta e come, outras eu digo a ele que se não quiser comer, que peça um delivery”.

“Recentemente ele até mesmo pediu uma pizza ao invés de experimentar o prato que eu fiz. Ele ainda alegou que se eu vou cozinhar algo que ele não gosta então eu devo ser responsável por pagar o delivery dele! Disse a ele que ele pode comer o que quiser, mas que não vou pagar por sua comida caso não queira comer o que eu fizer”, conta a mulher.

“Ele afirmou que estou agindo de forma mesquinha e até mesmo ligou para reclamar com sua mãe. Depois disso ela ligou para me dar uma bronca e dizer que nunca cozinharia algo que o marido não gosta. Detalhe que é ele quem cozinha na casa dela”.

Para os usuários do Reddit, ela está correta em sua atitude e não deve ceder as chantagens do marido.

“Aqui em casa temos duas opções, comer o que tem ou não comer”, comentou uma pessoa.

“Se ele não quiser comer o que você faz, ele que se vire para fazer a própria comida ou pagar por ela”, comentou outra pessoa.