Noiva exige que a irmã depile as axilas para ser madrinha de seu casamento

Uma noiva foi duramente criticada depois de revelar um pedido feito a sua irmã. Por conta do modelo do vestido utilizado pelas madrinhas ela pediu para que a jovem depile suas axilas.

Contando seu caso no Reddit, a noiva teve o relato compartilhado pelo The Mirror. Sem se identificar, ela conta que não sabe como conversar com a irmã sobre o assunto “delicado”.

“Eu me caso no próximo ano e eu e meu parceiro teremos 3 casais de padrinhos. Estamos providenciando serviços de cabelo e maquiagem para as madrinhas e minha irmã será uma delas. Ela segue uma filosofia de ‘não se depilar’, então tem pelos nas axilas que ficaram extremamente visíveis com o vestido que ela escolheu”, conta.

“Eu, minha família e a família do meu noivo nos incomodamos um pouco com isso. Não achamos pelos corporais atraentes nas mulheres, sei que não é uma escolha nossa, mas estou pensando se, e como, devo abordar isso com ela”.

Ela não sabe como agir

Preocupada com a situação, mas reconhecendo não ser uma escolha sua, a mulher afirma que está em dúvida sobre abordar o assunto com a irmã e teme ser interpretada de forma errada.

“Alguns membros da família estão comentando sobre isso. Eu não sei se consigo expressar corretamente o fato de que queria que ela se depilasse somente por este dia e pelas fotos que estou pagando”, conta.

“Não cheguei a comentar com ela sobre sua decisão e estou tentando decidir uma forma de conversar com ela sobre isso. Caso ela diga não ela vai continuar sendo minha madrinha da mesma forma, não vou deixar algo pequeno como isso tirar minha irmã de perto de mim”, finaliza a noiva.

Para os usuários da plataforma, ela faz bem em reconhecer a escolha da irmã sobre o próprio corpo.

“Caso opte por conversar com ela sobre isso tenha certeza de fazer isso em um momento só de vocês duas! Não deixe ela se sentir encurralada e obrigada a se depilar”, comentou uma pessoa.

“Por que você está tentando tornar sua irmã atraente para você e para as famílias? São apenas pelos corporais que são algo natural. Não é como se ela estivesse tentando aparecer com armas ou explosivos nas fotos”, comentou outra.