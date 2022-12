‘Meu companheiro quer usar minha herança para comprar uma casa para sua ex-mulher’

Uma mulher de luto está precisando lidar com uma situação extremamente desagradável envolvendo seu companheiro. Segundo relato, o homem insiste em dar sugestões não solicitadas para que ela gaste o dinheiro de sua herança.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mulher desabafou em uma postagem feita no fórum online Mumsnet, onde revelou que o companheiro chegou até mesmo a sugerir que ela compre uma casa para a ex-esposa dele morar com os filhos.

“Antes de ter um relacionamento amoroso nós éramos amigos há 22 anos, agora estamos juntos há dois anos. Nós trabalhamos em tempo integral e temos nossas carreiras estabelecidas, então quando recebi a herança eu nem mesmo pensei em usá-la para algo”.

“Estou envolta em luto e devo admitir que está sendo difícil de lidar, às vezes o luto me consome. Enquanto isso, meu companheiro está repleto de ideias malucas sobre como gastar o dinheiro da minha herança”, conta a mulher que afirma não ter qualquer interesse neste assunto.

Ela não sabe como lidar com a situação

Continuando seu relato, a mulher explica que não tem interesse nas ideias do marido sobre a herança e afirma que ele parece estar mais interessado em “fazer algum negócio” do que em seu estado emocional.

“Hoje ele sugeriu que devemos comprar uma casa para sua ex morar perto da gente, assim ele poderá ter os filhos por perto. Depois ele também veio com todos os tipos possíveis de ideias malucas sobre o que fazer com o dinheiro”.

“A forma como ele está agindo é nojenta, eu estou me questionando se consigo gostar da personalidade dele neste momento”, finaliza a mulher.

Para os usuários do fórum ela realmente deve repensar seu relacionamento: “Sinto muito por sua perda. A atitude dele é horrível e não estou surpresa que você esteja se questionando sobre seguir com o relacionamento”.

“Ele deveria respeitar sua dor e perceber que a única razão pela qual você tem esse dinheiro é porque alguém que você amava morreu. Agora ele além de não perceber isso ainda está querendo gastar o dinheiro por você. Não se case com ele ou ele vai ter direito a metade do valor”, comentou outra pessoa.

“Acho horrível quando as pessoas veem a herança de outra pessoa como um ganho inesperado ou emocionante”, finalizou uma terceira.