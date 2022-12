Avó pega de volta o presente de Natal da neta para ‘ensinar uma lição’ a ela

Um homem decidiu desabafar no Reddit depois que sua sogra decidiu “retirar o presente de Natal” da neta para ensinar a menina que “nem sempre conseguimos o que queremos”.

Irritado com a postura da mãe de sua esposa, ele decidiu se vingar e compartilhou os detalhes de seu plano.

Segundo o The Mirror a vingança do homem consistia em deixar de entregar a sogra o presente desejado por ela.

“Eu consegui um novo emprego neste ano e estou recebendo um bom salário. Neste Natal decidi presentear minha família e realmente gastar com o presente de todos. Em particular, dediquei um carinho especial para presentear minha filha de nove anos”.

“Além de se esforçar na escola ela também está ajudando em casa sem ser solicitada e é uma criança extremamente gentil e carinhosa, então ela realmente merece cada um dos presentes que comprei para ela”, conta o pai orgulhoso.

Apesar de sua decisão, a mãe de sua esposa não gostou de saber que a maioria dos presentes embaixo da árvore de Natal eram para sua neta.

“Ela disse que uma criança de nove anos não merecia aquela quantidade de presentes e que ela iria tirar o presente que comprou para a neta com a intenção de que ela não fosse ‘muito mimada’ por nós”.

Ele decidiu se vingar pela filha

Achando injusta a atitude da sogra, o homem decidiu se vingar da mãe de sua esposa, ainda mais depois de ouvir a justificativa dela para não entregar a boneca prometida a neta: “Ela disse que isso serviria de lição para minha filha saber que na vida não conseguimos todas as coisas que pedimos”.

Depois de uma discussão, a sogra afirmou “ter direito” de retirar o presente da neta o que fez o homem agir: “Eu então retirei a bolsa de grife que comprei para minha sogra, a coisa que eu sabia que ela mais queria. Deixei apenas um roupão barato”.

“Ela ficou desapontada assim que abriu o presente e perguntou se era tudo o que teria. Eu disse que sim e que não era culpado por desapontá-la já que nem sempre conseguimos tudo o que queremos na vida”.

Segundo o homem a situação realmente se complicou quando todos foram embora e a esposa reclamou que ele se preocupou em gastar dinheiro com todos menos com a mãe dela.

“Expliquei sobre a bolsa de grife e disse que decidi não entregar o presente quando ela retirou o presente da nossa filha. Ela então me chamou de mesquinho, mas a irmã dela ficou ao meu lado e me disse para devolver a bolsa”, conta o homem.

Para os usuários do Reddit, ele e a esposa precisam urgente de uma terapia de casal: “Vocês precisam conversar com um especialista antes de qualquer coisa. Devolva a bolsa ou converse com sua esposa e veja se querem trocar o item”.

“Sua sogra puniu sua filha por algo que não era responsabilidade dela, você agiu corretamente”, comentou outra pessoa.