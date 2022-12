Youtuber encontra um depósito abandonado repleto de carros antigos e de luxo

Diversos modelos de carros antigos foram encontrados no local (Reprodução / YouTube kenjr)

Um Youtuber apaixonado por carros antigos descobriu um galpão abandonado repleto de algumas raridades. Em meio a diversos carros encontrados no local, Kenny Kaplan localizou alguns Rolls-Royces, Land Rovers, Mercedes e BMWs completamente abandonados.

Conforme publicado pelo The Mirror, a descoberta foi divulgada por Kenny em seu canal do YouTube, onde ele se dedica a publicar sobre diversos tipos e modelos de carros clássicos.

Para encontrar o local, Kenny contou com dicas de seguidores e depois de algumas pesquisas decidiu ir pessoalmente até o local onde se espantou ao encontrar uma enorme coleção de carros originários principalmente da Europa.

Com Rolls-Royces clássicos, BMWs antigas e diversos outros modelos e marcas, os carros encontrados no local estão precisando de uma série de reparos e manutenção. Ainda assim, alguns modelos tem um alto valor de compra e venda para colecionadores e podem ser restaurados com alguma carga de trabalho.

Rolls-Royce, BMW e Mercedes

Os fãs de carro podem se preparar para suspirar a cada minuto de vídeo. Para quem gosta de carros antigos o destaque fica para os modelos clássicos de Rolls-Royce.

Kenny também encontrou algumas BMWs Séries 3 e 5 no local. Os carros tem cores e necessidades de reparo diferentes, mas ainda assim chamam atenção por sua classe.

O grande destaque fica por conta de um Pagoda SL, que de longe parece ser o carro mais valioso de toda a coleção.

Segundo Kenny, o depósito e os carros em seu interior foram comprados e alguns dos veículos foram reformados e encaminhados para venda.

Em pouco tempo, os seguidores do YouTuber compartilharam seu espanto pela bela coleção descoberta: “Que mina de ouro é essa! Incrível esse lugar”, comentou um.

“É triste ver estes carros apodrecendo dessa forma. Tem alguns veículos em bom estado por aí”, comentou outra pessoa chocada com a situação de abandono do local.