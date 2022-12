Vídeo mostra cobra caninana caçando passarinho

Mais um vídeo flagrou como uma caninana (Spilotes pullatus), conhecida como uma das serpentes mais rápidas do Brasil, pode surpreender os moradores de sítios e áreas rurais.

Dessa vez, a cobra apareceu deslizando por uma parede atraída pelos passarinhos, que podem virar refeição desse animal, assim como os ovos, roedores e anfíbios.

As imagens foram gravadas para o canal “Família Barreto”, que foi criado por irmãos que desejam guardar recordações para que os filhos possam conferir os momentos vividos. A ideia também como uma homenagem aos seus pais, Carlos Gomes Barreto e Doracy Calado Barreto, que faleceram em 2021.

Veja a seguir:

Em busca de alimentos, as caninanas podem acabar dividindo espaço com os humanos. No entanto, essa cobra não representa riscos, pois apesar de ser brava e chegar a medir quase 2,5 de comprimento, não possui veneno.

Uma moradora da região de Galo, em Domingos Martins, no Espírito Santo, registrou o momento em que uma caninana insistente é vista novamente em sua casa. Ela conta que a cobra sempre volta para visitar a comunidade e não é única, pois muitas outras também retornam e os moradores conseguem até reconhecer os animais.

“Elas não são peçonhentas. A gente até já acostumou, elas não assustam mais”, explicou depois que o vídeo se tornou viral.

