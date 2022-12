Noiva decide se casar no inverno e proíbe as madrinhas de usarem casacos

Uma noiva está sendo duramente criticada depois de proibir o uso de casacos em seu casamento, que será realizado em um dos meses mais frios do ano. Segundo ela, as peças foram proibidas uma vez que podem “estragar as fotos” da celebração.

Conforme publicado pelo The Mirror, o relato, feito por uma das madrinhas da noiva viralizou rapidamente após ser publicado no Reddit, onde diversas pessoas passaram a criticar a atitude da mulher.

Em seu relato a madrinha revela que o casamento de sua amiga acontecerá em um dos meses mais frios do ano na Inglaterra. Por conta do inverno, que pode atingir temperaturas negativas de até -4 graus, ela questionou a noiva sobre o uso de casacos e se surpreendeu com a resposta.

“Uma amiga próxima me convidou para ser madrinha de seu casamento. Será no interior da Inglaterra e as temperaturas para a data estão previstas entre –4 e 1 grau. Isso é realmente frio para usar vestidos finos e sandálias de salto”.

“Recentemente fomos informadas que não poderemos usar casacos durante todo o dia para ‘não estragar’ as fotos. Estou realmente preocupada e com medo de participar deste casamento. Sou muito magra e sofro bastante no inverno, então estou preocupada de passar frio e de quebra ficar doente”, conta a mulher.

Ela não sabe o que fazer

Preocupada com sua saúde e com as outras madrinhas a jovem agora teme questionar a amiga sobre alternativas para as baixas temperaturas.

“Ela não tem planos para lidar com o clima frio e basicamente disse para ficarmos todas juntas e nos esquentarmos assim. Depois de alguns comentários ela liberou o uso de meia-calça térmica por baixo do vestido”.

“Sou errada por causar essa confusão toda perto do casamento dela? Os casacos realmente vão arruinar as fotos? Todas as outras madrinhas estão quietas então temo que o problema seja comigo”, afirma a jovem.

Para os usuários do Reddit, a atitude da noiva é completamente irracional: “Sua amiga está agindo como uma noiva neurótica! Se as fotos dela valem mais do que a saúde das pessoas então você tem que repensar essa amizade. Ela está colocando vocês em risco”.

“Leve um casaco! Tenho certeza de que ela vai mudar de ideia assim que precisar tirar as fotos no dia do casamento”, comentou outra pessoa.

“Não tenho certeza de como fotos com pessoas tremendo de frio e com nariz vermelho podem ser agradáveis”, finalizou uma terceira.