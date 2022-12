O dia de Natal já passou, mas as histórias envolvendo a data não param de aparecer na internet. Um caso surpreendente que aconteceu no dia de Natal na Arábia Saudita envolvendo uma escova de dentes deixou os médicos assustados.

De acordo com o New York Post, uma criança de nove anos deu entrada no médico no dia de Natal, relatando que havia engolindo a ponta de uma escova elétrica. Não está claro o modo como isso aconteceu, mas rapidamente os médicos realizaram a retirada do aparelho e o menino que não foi identificado foi levado para a Maternidade e Hospital Infantil de Makkah.

O caso assustou os médicos pois exames de raios-X mostraram que a escova havia ficado presa no estômago, causando um bloqueio intestinal que poderia ser mortal caso não fosse removido.

Os cirurgiões conseguiram efetuar a remoção com a ajuda de um endoscópio em um procedimento que durou 20 minutos.

Ainda de acordo com a publicação, o paciente já recebeu alta e está se recuperando

ATENÇÃO: IMAGENS FORTES A SEGUIR

Natal diferente: médicos descobrem escova de dentes elétricas em intestino de criança de 9 anos Imagem: reprodução NY Post/Imprensa Jam

Após transplante, mulher afirma ainda manter seu ‘antigo’ coração em casa

Ainda falando de ‘questões internas’, uma jovem de 29 anos que passou por um transplante de coração se recusou a se ‘desfazer’ do órgão antigo e o possui como recordação. Jessica Manning mantém o coração em um saco plástico na própria casa.

A jovem, que já passou por 200 intervenções cirúrgicas devido a problemas cardíacos, passou pela cirurgia de transplante aos 25 anos e disponibilizou seu antigo órgão para estudos. Após o período, o coração foi devolvido, mas Jessica não pretende guardar o coração para sempre.

“Quando comprar minha casa própria eu espero enterrar meu antigo coração no jardim e plantar uma árvore acima dele em homenagem ao meu doador. Como transplantada, é quase impossível descrever o quanto sou grata ao meu doador e à sua família”, explica.

