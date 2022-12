Mulher irrita os sogros ao preparar uma ceia de Natal vegetariana para a família

Uma mulher está precisando lidar com duras críticas feitas pelos pais de seu marido depois de preparar uma ceia de Natal vegetariana para a família. Segundo ela, o fato de não servir carne no jatar acabou sendo o motivo de desavenças entre os parentes de seu companheiro.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mulher desabafou no Reddit onde também pediu a opinião de outras pessoas sobre a situação.

De forma anônima ela explica que foi criada em uma família vegetariana e que nunca comeu ou aprendeu a preparar qualquer tipo de carne. Seguindo uma tradição da família de seu marido ela foi a responsável por preparar a ceia deste ano e acabou surpreendendo a todos.

“De acordo com a tradição da família do meu marido, os recém-casados hospedam o jantar de Natal. Eu avisei que sou vegetariana e eles disseram que não tinha problema desde que eu conseguisse alimentar a todos”.

“Eu posso ter me enganado neste ponto, mas achei que eu deveria apenas ter comida suficiente para todos, adaptando os pratos para evitar as alergias de alguns membros da família. Ao que parece, entendi errado”, conta a mulher.

O jantar acabou virando uma grande discussão

Segundo a mulher, enquanto o marido trabalhava no dia de Natal ela se preocupou em preparar o jantar para todos, que prontamente elogiaram o cheiro da comida assim que chegaram em sua casa.

“Eles comentaram que tudo cheirava bem e tinha um aspecto bonito. Mas foi então que meu sogro perguntou onde estava o presunto”.

“Eu marido explicou a ele que eu não me sinto confortável preparando carne, ainda mais uma carne de porco que pode ser prejudicial à saúde quando não é cozida adequadamente. Em vez disso eu preparei uma alternativa a base de plantas”.

Após a revelação, uma série de comentários desagradáveis foram feitos pelos familiares, que chegaram a afirmar que preferiam ter quebrado a tradição familiar a ter um jantar vegetariano.

“Meu marido ficou completamente revoltado com os comentários e pediu a todos para pararem de me desrespeitar já que trabalhei o dia todo para conseguir entregar os pratos. Desde então ele vem recebendo mensagens afirmando que o ‘meu egoísmo’ estragou o Natal de todos”, finaliza a mulher.

Para os usuários do Reddit, a casa é dela e as escolhas do que é servido no local também: “Os anfitriões são os responsáveis pelo cardápio. Convidados não escolhem o que vai ou não ser servido. Você fez o seu melhor e seus convidados agiram de forma indelicada”, afirmou uma pessoa.

“Eles devem desculpas a você e seu marido está de parabéns por ter te defendido. Ele agiu da forma correta”, comentou outra pessoa.