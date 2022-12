Jovem é criticado por expulsar os familiares de sua mãe do funeral dela

Um jovem está passando por uma situação extremamente delicada depois de perder sua mãe para um câncer de mama extremamente agressivo. Segundo relato, feito por ele no Reddit, os parentes de sua mãe foram expulsos do funeral após diversas agressões verbais direcionadas a ele.

De forma anônima o rapaz conta que sua mãe o teve ainda adolescente e lutou para criá-lo sozinha. Por opção dela, eles tiveram pouco, ou nenhum, contato com seus pais e irmãos, crescendo somente os dois.

“Ela me criou como mãe solteira e assim que terminei a faculdade eu a trouxe para morar comigo e com minha namorada. Nós a apoiamos e cuidamos dela até o fim”.

“Recentemente eu descobri que os pais da minha mãe e seu irmão se referiam a mim como uma ‘criança do mal’ e no dia de seu funeral eu soube que esse pensamento ainda existe. A mãe dela me chamou desta forma assim que me viu e me acusou de ter ‘matado a filha dela’”.

“Foi extremamente difícil ouvir essas coisas e em alguns segundos eu tinha desabado nos braços da minha namorada”, conta o jovem.

Ele precisou expulsá-los

A situação ficou ainda pior quando o pai e o irmão de sua mãe começaram a fazer uma nova onda de ofensas ao jovem.

“Eles disseram que ela deveria ter me abortado e que eu era a pior coisa que já aconteceu com a família deles, precisei pedir ajuda ao ex-namorado da minha mãe porque já não conseguia mais lidar com isso”.

“Ele foi a coisa mais próxima de um pai que eu tive em minha vida e durante todo o tratamento da minha mãe ele, sua esposa e seus filhos me apoiaram e acolheram”, explica o rapaz.

Com o suporte do homem, eles acionaram a segurança do local que prontamente retirou os familiares exaltados, o que causou uma nova onda de protestos e ofensas na família.

“Os parentes da minha mãe ficaram divididos entre os que me apoiaram e os que me criticaram por ‘impedir meus avós de sofrerem pela filha’. Tudo isso acabou virando uma grande briga e eu não consegui me recuperar disso. Não sei se agi corretamente”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, ele fez o seu melhor: “Você não exagerou. De forma alguma sua reação foi exagerada. As emoções ficam exaltadas durante um funeral, mas você teve toda a razão do mundo para expulsá-los”.

“Lamento que você tenha passado por isso, a família da sua mãe não tinha direito de agir desta forma quando não a apoiou de maneira alguma diante do seu nascimento e criação”, comentou outra pessoa.