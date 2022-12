‘Homem elefante’: doença grave deformou nariz de escocês

Escocês com nariz deformado (Reprodução)

Uma grave doença de pele fez com que um homem de 56 anos sofresse uma deformação no nariz que lhe deu o apelido de “homem elefante”, em Dumbarton, na Escócia.

Alan Findlay desenvolveu rinofima, uma condição extrema que afeta o nariz e pode deformá-lo de tal forma que, em seu caso, parecia o ‘nariz de um monstro’ de filme de TV.

“Comecei a notar uma diferença no meu nariz por volta de 2018. Os vincos começaram a aparecer no lado direito. Ao longo de um ano, eles cresceram, mas não tanto”, disse.

Alan tinha rosácea, uma doença de pele comum que causa rubor e afeta o sistema vascular da pele do rosto, mas em algumas ocasiões pode evoluir para o rinofima, onde a pele engrossa e as glândulas sebáceas aumentam de tamanho, criando uma bola de carne ao redor do nariz.

Apesar da deformidade, o serviço de saúde pública não queria operá-lo, pois seria uma cirurgia delicada e a recuperação poderia levar até seis meses. Mas sua condição ficou cada vez pior, chegado ao ponto de ele evitar sair de casa para não ser alvo de piadas dos outros e afetando sua auto-estima. “Na minha cabeça, senti que era um pouco como o homem elefante. Eu mais ou menos me isolei”, disse.

Ele entrou em uma longa fila de espera, típica dos sistemas públicos de saúde, porque, segundo os médicos, sua condição não afetava sua respiração e os médicos não acreditavam que poderiam fazer muita coisa para melhorar seu aspecto.

Alan Findlay após tratamento do nariz (Reprodução)

Quando ele já tinha perdido as esperanças, sua esposa encontrou uma clínica especializada que tratava o rinofima com lasers, e após muita insistência, ele resolveu ceder e buscar outra opinião.

Seu caso era tão grave que mesmo os médicos da clínica não se arriscaram a afirmar que voltaria ao normal, mas iniciaram tratamento. Por conta do estado do nariz de Alan, foram feitas duas sessões, a primeira com duração de cinco horas e a segunda de duas horas e meia.

O resultado foi tão bom que nem mesmo Alan acreditou. “É uma transformação incrível”, disse. “Eles me devolveram a vida.”