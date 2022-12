Homem deixa de passar a virada com a namorada para ir de penetra em um casamento

Uma mulher se revoltou ao descobrir os planos de seu namorado para a virada do ano. Segundo relato, ele não poderá passar a data comemorativa com ela porque vai a um casamento, mesmo sem ter sido convidado.

Segundo relato, publicado pela mulher no Reddit e compartilhado pelo The Mirror, um conhecido de seu namorado se casará na véspera do Ano Novo e convidou todos os amigos do homem para comparecerem à celebração.

Aparentemente, seu namorado foi o único dos amigos que não recebeu um convite, fato que o fez planejar o dia ao lado da companheira. No entanto, um dos amigos dele sugeriu usar seu convite de acompanhante para que o homem possa ir ao casamento como um “convidado não convidado”.

“Meu namorado contou que um colega se casará na virada do ano e que todos os seus amigos foram convidados. Como ele não foi convidado, planejamos passar o dia juntos”, explica a mulher.

Mudança de planos

Apesar de já ter combinado com a namorada, o homem decidiu aceitar a sugestão do amigo e ir ao casamento com o convite de acompanhante, deixando a companheira desolada.

“Ele decidiu ir e depois ainda pediu para eu não me preocupar porque ‘por volta das 20hrs todos vamos a uma festa juntos’. Eu não tive outra escolha a não ser aceitar”.

“Não é a primeira vez que ele toma decisões como esta e eu acabo me sentindo sempre a sua segunda opção. Estou errada em me irritar com isso?”, questiona a mulher.

Para os usuários do Reddit, ela tem toda razão em estar chateada: “Isso é triste demais. Ele está tentando ir atrás de uma confirmação de que não é desejado no casamento ou está apenas mostrando que é imaturo?”.

“Eu ficaria mais preocupado com o fato de ele achar adequada a ideia de ir ao casamento como acompanhante sendo que ele não foi convidado para o casamento por algum motivo específico”, comentou outra pessoa.

“Convidar-se para um casamento para o qual você não foi convidado é um comportamento que por si só já mostra o motivo dele não ter sido convidado. Faça outros planos e não espere por ele”, finalizou uma terceira.