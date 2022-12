Grávida é chamada de ‘preguiçosa’ por se recusar a ceder seu lugar no ônibus

Uma mulher grávida foi alvo de ofensas e grosserias após se recusar a ceder seu lugar no ônibus para uma passageira mais velha. Segundo relato, a mulher mais velha exigiu a troca de lugares para poder se sentar sozinha.

O relato da jovem foi feito no Reddit e rapidamente chamou atenção dos usuários. Sua história foi compartilhada pelo The Mirror.

Cansada após um dia de trabalho, a jovem pegou o ônibus de volta para casa ainda na primeira parada do veículo. Com a maioria dos lugares ocupados no andar inferior do coletivo ela conseguiu sentar-se no último assento duplo disponível, evitando assim precisar se expor a riscos para utilizar o andar superior.

“O ônibus esvaziou até que rápido e na metade da viagem encheu novamente. Foi neste ponto que o problema começou. Uma idosa com uma bengala entrou no ônibus e exigiu, nem sequer pediu, para sentar no meu lugar. Eu pensei que ela pretendia se sentar ao meu lado, então puxei minhas coisas para o lado”.

“Foi então que ela disse que o assento era reservado para pessoas com deficiência e que eu deveria usar algum do andar superior”, conta a jovem.

Ela foi chamada de preguiçosa

A jovem então explica que os assentos em questão não eram prioritários para pessoas com deficiência, sendo que a frente dela existia um lugar prioritário que estava desocupado. Com isso, ela seguiu oferecendo o lugar ao seu lado, mas a senhora se recusou a aceitar.

“Ela disse que não queria sentar perto de outras pessoas e que eu deveria ‘mover minha barriga gorda para o andar de cima e dar o lugar a quem precisa’. Eu detesto confusão e detesto ter que usar a minha gravidez pra justificar minhas atitudes, mas não vi outra saída”.

“Disse a ela que estou grávida e que não ia me arriscar a subir para o andar superior sendo que estava carregada de sacolas do trabalho e que tinha um lugar vazio ao meu lado. Um homem sentado mais à frente cedeu seu lugar a ela e subiu, mas claramente reprovou minha atitude”

Leia também: Mãe é criticada por nomear a filha com um ‘nome de menino’

“Fora isso, ela ficou mais 10 ou 15 minutos falando sobre como ‘as crianças’ de hoje são mimadas e não respeitam os outros. Eu sei que estava certa na minha atitude, mas não consigo deixar de me sentir mesquinha”, finaliza a mulher.

Para os usuários do Reddit, ela estava correta em sua atitude: “Todos os assentos disponíveis eram duplos, então ela teria que se sentar ao lado de outra pessoa. Ela basicamente te escolheu e pediu o seu assento duplo para ela”.

“Você tomou a decisão correta para manter você e seu bebê seguros”, comentou outra pessoa.