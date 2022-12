Adeus ao emprego: Babá é demitida após colocar mãe na casa de patrões

Um casal decidiu contratar Gabby, uma babá de 21 anos, para cuidar de seus filhos de cinco, oito e 10 anos de idade. Por ela morar a 10 minutos de carro da casa da família contratante, tudo seria ainda mais simples. De acordo com a mãe das crianças em um relato no Reddit, houve um acontecimento que quebrou sua confiança.

“Ela é uma estudante fazendo um trabalho paralelo e mora com os pais. Paguei a ela mais do que o valor normal de mercado por três filhos porque ela concordou em fazer isso em um prazo muito curto”, contou a mulher no relato, por meio do usuário u/Efficient-Version-10.

Certo dia, Gabby cuidava das crianças entre os horários de 10h e 14h. A mãe das crianças recebeu um alerta de movimento detectado na câmera da campainha por volta das 13h30. Uma senhora foi vista entrando no lar e deixou a mãe das crianças um pouco confusa.

Demissão e confronto

De acordo com o relato, a mulher desconhecida ficou na casa por volta de 15 minutos, saiu e depois entrou em seu carro.

“Eu confrontei Gabby sobre isso e ela disse que a mulher era sua mãe e estaria dando uma carona para casa. Falei a Gabby que não havia motivo para a mãe dela entrar em casa e que não podia deixar outras pessoas entrarem, a menos que fosse uma emergência. Ela poderia pelo menos ter mandado uma mensagem ou ligado para um de nós”, escreveu a mãe das crianças.

Conforme o texto, Gabby disse não ter sido grande coisa e não se desculpou com sua contratante. Ao conversar com o marido, a mulher e ele concordaram em demitir a jovem e encontrar outra babá para o cargo.

“Meu colega de trabalho e Gabby agora estão chateados comigo. Ele disse que a meia-irmã dele não merecia ser demitida e nos acusou de ter complexo de superioridade”, finalizou o desabafo.

