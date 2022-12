[VÍDEO] Passeio de táxi sem motorista viraliza na internet

O futuro é logo ali: há anos ouvimos falar de carros que são conduzidos de forma automática, sem a necessidade de um motorista - mas pouco a pouco eles começam a fazer parte da nossa realidade.

Recentemente, um internauta viralizou com um vídeo em que demonstra como funciona um passeio em um “robotáxi”, ou como são mais conhecidos: táxis autônomos.

Para rodar em ruas e avenidas, eles não precisam da presença de nenhum humano ao volante. Alguns veículos desse tipo já estão passeando em regiões da China e dos Estados Unidos.

Um usuário da rede social Reddit postou como foi a experiência a bordo de um carro desse tipo, da marca Waymo. O vídeo, claro, logo viralizou por todo o mundo.

É possível ver um passageiro esperando um táxi autônomo na cidade de Phoenix, capital do estado americano do Arizona. Quando o veículo chega, o homem entre e começa a viagem sem a presença de um motorista.

“Isso é seguro, legalizado e já está operando em Phoenix, no Arizona”, afirma o narrador do vídeo, que está relatando a experiência pessoal.

Ele mesmo é quem define qual o destino da viagem. Em contrapartida, o veículo alerta seu cliente de que precisa colocar o cinto de segurança e seguir todas as normas de trânsito.

Nas imagens também dá para ver que o carro passa por situações comuns de uma rotina de trânsito, como aguardar que pessoas atravessem uma faixa de pedestres, sem nenhum tipo de problema.

Confira:

Alguns internautas aproveitaram para rir de algumas situações. “Aparentemente, os fantasmas também gostam de olhar para seu reflexo, qual é o propósito dos espelhos?”, observou um usuário.

Já outros apontaram para situações mais preocupantes. “Eu me pergunto como esses carros se saem em estradas esburacadas, onde as obras na estrada não se preocupam em pintar as linhas ou manter qualquer coisa”, disse outro.

