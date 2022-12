Mulher se recusa a vender bracelete com desconto para mãe de jovem e explica o motivo: ‘Tão culpada quanto sua filha’ (Reprodução/Pixabay - Holger Langmaier)

Uma mulher de 42 anos de idade usou um fórum da internet, nesta terça-feira (28), para relatar ocorrido desconfortável entre ela e outra mãe. Por meio do usuário u/Top_Relationship_544 no Reddit, a mulher conta que se negou a vender um bracelete com desconto devido a uma situação de bullying não resolvida na escola de seu filho.

“Eu tenho um filho com deficiência intelectual de 17 anos. Ele está em uma escola pública e é, na maioria das vezes, bem tratado. Mas, na semana passada, houve um incidente envolvendo bullying. A escola não tinha professores testemunhando isso, então nada poderia ser feito”, iniciou o relato.

Segundo o relato, uma jovem da escola teria feito bullying com o filho da autora, mas não houve providências tomadas pela instituição de ensino, haja vista que ninguém testemunhou.

“Além disso, no fim de semana passado, estávamos tendo uma venda de garagem. Eu tinha uma bela pulseira de couro à venda por US$ 10. Eu também tinha outras jóias à venda pelo mesmo preço, mas minha amiga queria comprá-las. Eu ofereci a ela de graça”, continuou.

Solicitação de desconto negada

Durante a venda de garagem, a mãe da jovem que cometeu bullying na escola estava presente na venda de garagem e queria a pulseira.

“Ao ver minha amiga ganhando joias de graça, ela também pediu o ‘desconto de amizade’. Eu disse a ela que ela poderia conseguir - eu a conhecia - mas não até que ela ou sua filha se desculpasse por suas ações. Ela era tão culpada quanto sua menina, por razões que não vou entrar a fundo. Mas uma simples desculpa teria bastado. Ela recusou, então falei para pagar o preço total”, escreveu.

De acordo com a mulher, a mãe da jovem que cometeu bullying com seu filho disse ter sido injusto ela negar o desconto por causa do que sua filha fez. Contudo, a autora relatou não fazer sentido oferecer o “desconto da amizade”, pois não são amigas.

