Mulher pede um delivery para ' sobreviver a pior festa de casamento’ que já foi

Geralmente os convidados de um casamento esperam ansiosamente para o momento em que poderão comemorar junto aos recém-casados durante uma festa animada com comidas e bebidas para todos. No entanto, uma mulher afirma ter comparecido ao “pior casamento de todos” depois de perceber que a recepção não teria comida, bebida e um bolo de casamento.

Conforme publicado pelo The Mirror, a convidada usou um tópico do Mumsnet para desabafar sobre sua experiência em uma festa de casamento onde os convidados precisaram pedir sua própria comida via delivery.

De forma anônima, ela explica que a recepção foi um evento pequeno apenas para os noivos de 12 convidados, acontecendo na própria residência do casal. “Era o casamento de um amigo e eles convidaram apenas doze pessoas para a recepção em sua casa. Não tinha bolo, comida e bebida para os convidados”.

Para ela as coisas ficaram estranhas quando o noivo começou a distribuir o cardápio de um restaurante indiano muito famoso na região. Ele então pediu a todos que escolhessem seus pratos e transferissem o dinheiro da comida enquanto ele fazia os pedidos no delivery.

“A pior festa que já fui”

Segundo a convidada, esse foi apenas o início dos problemas envolvendo a festa de casamento, que terminou com os noivos “expulsando” os convidados para fora de sua casa.

“Depois que comemos e arrumamos a bagunça, os noivos pediram a todos para irem embora pois estavam cansados. Não teve discurso, diversão, dança, música e nada do que se espera de uma festa de casamento”, finaliza a mulher que ainda é categórica: “Foi a pior festa de casamento de todos os tempos”.

No entanto, alguns usuários do fórum garantiram que não tinha nada de errado com a forma como os noivos decidiram celebrar seu dia. “Parece ok para mim, os noivos queriam algo discreto e assim o fizeram”.

“Você teve a sorte de ter sido convidada, eu me sentiria honrada ao invés de chateada”, comentou outra pessoa.

“Não sei se isso conta como uma festa de casamento. Parece horrível e perigoso já que comer comida indiana usando um vestido de noiva pode ser ‘fatal’ para a integridade do vestido”, finalizou uma terceira.