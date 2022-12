Jovem fica magoada ao saber que o pai deu para namorada o presente que ela pediu

Uma jovem de 14 anos ficou completamente desapontada ao descobrir que o pai comprou para a namorada exatamente o mesmo item que ela pediu a ele como presente de Natal. Após criar expectativas sobre o presente, ela se frustrou ao descobrir que a caixa não era para ela.

Conforme publicado pelo The Mirror, a jovem contou sua história no Reddit ondem também aproveitou para pedir a opinião de outros usuários sobre como lidar com a situação.

De forma anônima ela conta que ficou arrasada por não ter recebido o presente que queria, ainda mais com o pai “dando a entender” que havia comprado o item para ela.

Sem criticar ou mostrar insatisfação com os presentes recebidos no Natal, a jovem se esforçou para explicar que todo o problema estava justamente no fato de “ter sido levada a acreditar” que receberia o presente desejado.

Ela ficou extremamente chateada

Contando sua história ela relata: “Antes de mais nada, sou grata pelas coisas que ela me deu, mas estou um pouco desapontada porque eu realmente estava esperando ganhar a chapinha da Revlon e meu pai deixou a entender que o presente era para mim”.

“Ele sempre dizia para eu ‘não olhar embaixo da árvore’ e lá esta a caixa da marca, então fiquei triste por ter sido levada a acreditar que iria ganhar o presente que pedi”, explica a jovem.

Segundo a jovem, no momento da troca de presentes ela soube que o presente em questão era para a namorada de seu pai e não para ela, o que a deixou ainda mais insegura sobre conversar com ele sobre a situação.

Com o apoio de outros usuários do Reddit ela tomou a atitude conversar com seu pai para esclarecer as coisas e, felizmente, tudo se resolveu.

“Falei com meu pai e ele disse que não sabia o quanto eu realmente queria o item também. Eu li para ele alguns dos comentários de vocês e ele foi sincero comigo dizendo que acreditava que eu queria o item só porque sua namorada estava querendo um”, finaliza a jovem.