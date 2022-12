Homem faz enteada voltar do shopping a pé para casa e explica o motivo

Um homem fez sua enteada voltar do shopping para casa andando e decidiu compartilhar o relato na internet. Por meio do usuário u/stepdaughterwalking no Reddit, ele contou o ocorrido na plataforma nesta segunda-feira (26).

“Minha esposa e eu temos quatro filhos (15, 13, 3, 2). O de 15 anos é meu de um relacionamento anterior e a filha de 13 anos é dela. Temos uma babá para todas as crianças”, iniciou o relato.

“A de 13 anos saiu com amigos e pediu à nossa babá para buscá-los às duas horas. Os dois mais novos estão dormindo neste horário, então ela os deixou em casa com o mais velho e foi buscá-la com seus amigos. Às 2h30 a babá me ligou e disse que minha enteada e seus amigos ainda não estavam no carro e diziam que estavam ‘quase acabando’ quando quando questionados sobre onde estavam. Os dois mais novos já tinham três anos e ela não queria deixar o mais velho sozinho com eles”, continuou.

De volta pra casa sem carona

Ao tomar conhecimento do caso, o padrasto avisou que sua enteada tinha cinco minutos para chegar no carro ou teriam que voltar a pé para casa.

“Recebi uma ligação dela 20 minutos depois me pedindo para chamar um Uber para eles porque a babá os deixou. Ela não mencionou um aviso, então liguei para a babá e confirmei se avisou minha enteada. Ela me enviou uma captura de tela mostrando que perdeu cinco ligações dela, além de ter lido a mensagem informando que os deixaria se não estivessem no carro por cinco minutos. Liguei de volta e disse para minha enteada que eles teriam que andar”, contou.

Ao chegar em casa quase uma hora depois, a jovem ficou furiosa com o padrasto e babá por terem a envergonhado na frente de seus amigos. Embora a mãe da jovem acreditasse que ela deveria receber uma punição, disse que tê-la feito voltar andando não foi o ideal.

Veja mais um relato: