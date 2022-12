Furiosa, mulher decide escrever a conversa dos vizinhos e enviar para eles

Furiosa com a conversa barulhenta de seus vizinhos, uma mulher decidiu tentar conscientizá-los sobre a necessidade de falar mais baixo quando estiverem em casa. Após diversos pedidos não atendidos, ela decidiu transcrever todas as conversas do casal e entregar a eles em forma de uma carta.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mulher publicou seu desabafo no Reddit onde também pediu a opinião de outras pessoas sobre como lidar com a situação.

De forma anônima ela conta que chegou a pedir diversas vezes para que seus vizinhos falem mais baixo durante as diversas festas que costumam dar em seu apartamento. Em uma ocasião ela chegou a informá-los de que o barulho é tão alto a ponto de todos conseguirem ouvir claramente as conversas privadas dos moradores.

“Eu só queria evitar algum tipo de confronto e fazê-los perceber que conseguimos ouvir tudo com clareza. Meu marido achou estranha a minha atitude, mas não tinha nenhuma opinião para dar a respeito disso. Depois do bilhete as coisas melhoraram por algum tempo”, conta.

Ela decidiu escrever todas as conversas

No entanto, a tranquilidade da mulher durou pouco e logo os vizinhos voltaram a realizar festas constantemente e com barulho alto o bastante para eles ouvirem claramente as conversas.

“Eu cheguei a deixar um bilhete semelhante ao primeiro, mas não fez o menor efeito. Então um dia eu estava tentando trabalhar e era como se eles estivessem falando do meu lado. Eu tirei uma pausa e escrevi uma transcrição completa da conversa deles. Apenas algumas linhas sobre compras e mantimentos”.

“Eles ficaram em silêncio desde então e meu marido estranhou isso. Eu contei a ele o que fiz e ele disse que agi de forma assustadora, queria apenas mostrar a eles que da forma como estão falando eles não tem privacidade alguma, então não escrevi nada muito pessoal”, conta a mulher.

Para os usuários do Reddit, por mais estranha que a atitude dela possa ser, foi necessário para conscientizar os vizinhos: “Eu prefiro saber que moro em um lugar com isolamento acústico ruim, assim sei exatamente o tom de voz que posso adotar sem deixar todo mundo sabendo sobre minhas fofocas”, disse uma pessoa.

“Foi estranho, mas considerando seus problemas foi justificável. Tente ver com o proprietário do prédio se é possível repensar no isolamento acústico dos apartamentos”, comentou outra.