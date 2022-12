Família fica aterrorizada ao encontrar fotografia fantasmagórica debaixo do piso de casa

Imagina estar reformando a sua casa e, de repente, se deparar com uma imagem assustadora embaixo do seu piso? Foi o que aconteceu com uma família do Reino Unido.

Beverley Edmondson Cropper publicou em sua conta no Facebook que seu filho, Ryan, e seu pai, Paul Stanfield, encontraram uma fotografia inexplicável enquanto faziam reformas em sua casa em Bacup, em Lancashire.

Na foto, um casal desconhecido e um menino estão vestidos com roupas que parecem ser do estilo dos anos 1960 em frente a uma porta de igreja em estilo gótico, relatou o Lancs Live.

Reprodução Foto: Beverley Edmondson Cropper (Facebook)

O que poderia ser apenas uma foto comum, acaba ficando assustadora, já que o grupo parece estar acompanhado por pelo menos uma figura fantasmagórica no fundo da fotografia.

Beverley escreveu, em seu post: “Meu filho encontrou isso sob algumas tábuas do assoalho de uma casa que ele está reformando em Bacup - assustador. Parece a entrada de uma igreja.”

Com muitos residentes concordando que a imagem era realmente arrepiante, o post viralizou e os locais começaram a especular sobre quais figuras fantasmagóricas foram identificadas na foto. Um homem de terno, um monge e até uma cabeça de cavalo teriam sido avistados por alguns.

Em alguns comentários, as pessoas a indicaram a guardar a foto aonde foi encontrada: “Eu o colocaria de volta onde o encontrei”. Enquanto outra pessoa com a mesma opinião brincou: “Eu apenas o colocaria de volta ao lado do saco de ossos e o esqueceria”.

Reprodução Foto: Beverley Edmondson Cropper (Facebook)

“Ninguém reivindicou a foto, então meu filho a enterrou novamente sob as tábuas do assoalho. Ele e seu pai acabaram de se mudar e estão reformando a propriedade, então não conhecemos os proprietários anteriores”, disse Beverley ao Lancs Live.

Um morador local sugeriu que os contornos fracos poderiam de fato ser o resultado de uma dupla exposição, onde uma imagem é sobreposta a outra no filme fotográfico.

Mas eles ainda recomendaram que colocasse a foto embaixo das tábuas do piso, por precaução, acrescentando: “Aparência assustadora, pode ser apenas uma dupla exposição. Mas me pergunto quem são essas pessoas”.