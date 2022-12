Empresário viraliza com lista de exigências em aplicativo de namoro: “não pode ser rodada demais”

Uma postagem de um empresário de Goiânia viralizou e tem causado polêmica nas redes pela lista de requisitos imposta em um aplicativo de namoro para a mulher que quiser se candidatar a um relacionamento com ele

O print da lista foi postado no Twitter por uma empresária carioca e já teve mais de 920 mil visualizações e centenas de compartilhamentos. De acordo com o perfil, o empresário, cujo nome não foi identificado, deixa claro que não aceita mulheres sem curso superior, que tenha filhos ou seja fumante.

Mas a parte que mais deixou perplexo os internautas foi quando ele deixa claro que não aceita feministas, esquerdistas e “mulheres rodadas demais”, item que foi classificado pelos internautas como machista e misógino.

Após verificar toda a extensa lista, um dos internautas disse que basicamente ele excluiu 99% da população mundial feminina.

Estão vetadas ainda enfermeiras, advogadas, vendedoras de autos e imóveis, aeromoças e psicólogas, mas a postagem não esclarece exatamente o motivo do veto a essas profissionais.

conservadias me pegou nessa bio de tinder kkkkkkk pic.twitter.com/8OkSgvAwPt — ondejacyviu (@JacyCarvalho) December 25, 2022

Um usuário das redes classificou a postagem do empresário como “um esforço pra dizer que não gosta de mulher”.

LEIA TAMBÉM: Pastor afirma que fez mulher emagrecer após esta oração; “As pessoas não vão te reconhecer”

Outro item que chamou a atenção foi “mulheres com problemas emocionais ou psicológicos”, mas também não ficou claro se é necessário algum laudo médico para comprovar a sanidade ou teste psicológico específico que garanta o cumprimento das rigorosas normas de namoro.

Por fim, vegetarianas, veganas, atéias e mulheres com excesso de estética artificial também foram ‘barradas no baile’ do empresário que mora em Goiânia, que apenas se descreve como paulista de nascimento, solteiro e sem filhos.

LEIA TAMBÉM: