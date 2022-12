Ela foi chamada de ingrata por publicar um vídeo reclamando do presente de Natal

Uma mulher está sendo completamente criticada na internet depois de publicar um vídeo em seu TikTok reclamando sobre o presente de Natal comprado por seu namorado. Segundo ela, o homem comprou o presente errado.

Conforme o The Mirror, o vídeo publicado pela mulher viralizou rapidamente na rede social a fazendo se tornar alvo de duras críticas por conta de suas reclamações.

Na gravação, Diana Ayala afirma ter pedido ao companheiro um par de chinelos UGG Tasman, popularmente conhecidas como Tazz. Os sapatos, que viraram febre entre as celebridades, possuem uma tonalidade castanha que o torna conhecidos e diferenciados no mercado.

No entanto, ela se surpreendeu quando finalmente recebeu o seu presente de Natal e não encontrou o modelo desejado, apensar de ainda serem sapatos da marca e cores escolhidas por ela.

Ela ficou decepcionada

Publicando no TikTok, ela registrou o momento em que abriu a caixa de sapatos e encontrou outro modelo de chinelos ao invés dos desejados UGG Tasman. “Como posso dizer a ele que esse não são os ‘chinelos UGG’ que venho falando há meses?”.

“Seja grata, seja grata”, escreveu a mulher na legenda da publicação que já conquistou mais de 2.9 milhões de visualizações até o momento desta postagem.

Em pouco tempo o vídeo da mulher foi bombardeado por diversos comentários a criticando pela sua postura diante do presente entregue pelo namorado. Os seguidores se dividiram em criticá-la e elogiar a escolha do namorado por serem chinelos de “um modelo muito melhor” que o escolhido por ela.

“Imagine ser uma pessoa tão ingrata. Espero que ele termine com você e que receba o que gastou nestes chinelos de volta. Atitude patética”, comentou uma pessoa.

“Se tudo o que você disse a ele foi ‘chinelos da UGG’, ele se manteve dentro da proposta”, comentou outra pessoa.

Leia também: Cansada de presentes ‘impensados’, mulher devolve todos os presentes de Natal

“Os chinelos do modelo escolhido por você estão esgotados há mais de um mês. Ele comprou o que conseguiu para te deixar feliz com algo da marca que você quis, e este modelo é muito melhor do que o outro”, finalizou uma terceira.