Ela descobriu que o namorado recebe dinheiro escondido para não ajudar no aluguel

Uma mulher ficou completamente revoltada ao descobrir que seu companheiro está escondendo dela o fato de que recebe dinheiro dos pais constantemente. Ela descobriu isso apenas quando teve acesso a quantia recebida por ele como presente de Natal.

Segundo a publicação feita pelo The Mirror, o principal problema da mulher é que o homem afirma passar por dificuldades até mesmo para pagar o aluguel, a fazendo arcar com a maior parte das despesas de casa.

Publicando no fórum Mumsnet, ela desabafou sobre seu relacionamento, que dura quatro anos, e sobre como descobriu sobre a “renda extra” do companheiro.

“Foi o primeiro ano em que passei o Natal com ele e seus pais. Um dos presentes que ele recebeu foi um cheque acompanhado por um pedido de desculpas por ser ‘menos do que o normal’ devido a gastos extras ao longo do ano”.

“Meu namorado achou que eu não vi o valor, mas eu vi e era cerca de 2 mil libras (R$12800 aproximadamente)”.

Ela ficou revoltada!

Conforme seu relato, em momento algum o namorado falou sobre o cheque ou o mostrou para ela, fato que a deixou ainda mais magoada com a atitude do homem.

“Nós vivemos um mês de cada vez, apertados. Eu ganho mais do que ele e o aluguel que ele paga não daria para ele morar onde moramos, mas ele sempre afirma que paga o que pode”, conta.

“Nunca viajamos para o exterior desde que estamos juntos porque nunca temos dinheiro, mas sempre que saímos ou viajamos em finais de semana é por minha conta. Nos últimos Natais eu sempre coloquei o valor que ganhei de Natal no nosso pote de economias para pagar as contas, então estou chateada por ele sempre receber este valor e nunca avisar ou fazer o mesmo”.

Para as outras pessoas, a situação dela realmente é complicada e muitos compartilharam de seus sentimentos: “Eu também ficaria aborrecida especialmente pelas contribuições mensais dele não cobrirem as próprias contas dele. Você basicamente está bancando dele”.

“Se você está bancando seu namorado e ele diz que não pode pagar as despesas, mas esconde dinheiro de você, é algo horrível. Ele esta te enganando e sendo completamente injusto com você”, comentou outra pessoa.