Cão policial recebe presente de Natal e reação mostra profissionalismo em ‘ser fofo’

Uma grande e ornamentada árvore de Natal preenchia o Great Hall da Union Station de Chicago, nos EUA, com diversas luzes e enfeites. Embora o clima natalino tivesse sido imprimido por meio da decoração, uma visita colaborou para o ar festivo do feriado. Relato extraído do portal The Dodo.

Assim como diversos cidadãos, Caitlin Springer testemunhou uma visita recente de um dos funcionários mais adoráveis da estação.

Certo dia, Springer aguardava seu trem no Salão Principal juntamente com outros passageiros. Como observado, cada um deles se concentrava em seus telefones silenciosamente.

“Então ouvi risadas”, disse Springer ao The Dodo.

Ao olhar para cima, bem como os outros passageiros, foi avistado um policial da estação K9 ao lado de seu fiel amigo.

“O cachorro estava pulando com um brinquedo que acabara de ganhar do policial”, disse Springer. “Todos começaram a rir e sorrir e desligaram seus telefones para curtir a fofura. Parecia que havia uma alegria compartilhada por todos na sala observando o cachorro.”

Assista ao vídeo:

Profissão canina, essência de pet e Natal

Mesmo sem conhecer uns aos outros, os estranhos compartilharam da alegria natalina ao contemplarem o pequeno cãozinho policial com seu presente de Natal. O espaço se encheu de muita fofura e contemplação.

“Foi tão engraçado ver o que deveria ser um cão policial sério, farejador de bombas, pulando para todo lado, brincando com seu brinquedo. Esse momento foi bom demais. O policial também estava se esforçando tanto para não quebrar e cair na gargalhada, o que só fez ainda melhor”, disse Springer. “Ver este cachorro e sentir a alegria compartilhada foi tão, tão edificante.”

Mesmo com seu profissionalismo e talento para cão policial, o pet ainda é um animalzinho fofo com toda a inocência de um ser puro. De fato, sua pureza elevou o espírito natalino daqueles que o assistiram no meio da grande câmara.

Veja mais: