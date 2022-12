‘Tentava fazer selfie’: turista cai do trem para a morte na Tailândia

Cena do filme "A Ponte do Rio Kwai" (Reprodução)

Na tentativa de fazer uma selfie na famosa ‘ferrovia da morte’ da Tailândia, um turista irlandês caiu do trem em movimento quando se inclinou para fora e caiu de uma grande altura, morrendo no local, de acordo com notícia do Daily Mail.

O trem que partiu da capital da Tailândia, Bangkok, para a Birmânia. O trajeto atravessa a cidade de Kanchanaburi, onde fica a ponte do rio Kwai, que ficou famosa nas telas de Hollywood ao mostrar a sua construção com trabalho de prisioneiros durante a ocupação japonesa na Segunda Guerra Mundial.

Patrick Ward, de 45 anos, que tinha cidadania neozelandesa e irlandesa, viajava com um grupo de turistas de trem. Após uma breve parada em uma das estações, o grupo de Ward seguiu para a cachoeira Sai Yok, outro destino turístico popular em Kanchanaburi, e voltou ao trem em segurança.

Segundo testemunhas, quando o trem voltou a andar e desacelerou em um ponto sobre um vale, com uma visão panorâmica, Ward abriu a porta do vagão e se inclinou para fora para fazer a foto, mas se desequilibrou e caiu de uma altura de 8 metros sobre um barranco. Um turista que filmava pela janela disse que viu quando ele caiu de costas no abismo.

Uma equipe de resgate rapidamente foi acionada para tentar localizá-lo, mas o local onde ele caiu é de difícil acesso e não há caminhos ou estradas. A equipe de resgate teve que improvisar um sistema de roldanas para que pudessem descer ao local onde estava caído. De acordo com a polícia tailandesa, quando o resgate chegou Ward estava com o braço e o pescoço quebrados e mal estava respirava.

Os socorristas tentaram ressuscitá-lo no local por quase uma hora, mas não conseguiram salvá-lo.