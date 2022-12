Natal da decepção: Jovem recusa presentes de sua mãe após sentir-se excluído

Um jovem de 16 anos usou o Reddit para compartilhar um desabafo, nesta segunda-feira (26). De acordo com ele, seus presentes de Natal foram recusados depois de sentir-se excluído da família. O clima de festividade acabou sendo afetado na família.

“Meus pais se divorciaram quando eu tinha seis anos. Mamãe se casou novamente quando eu tinha oito ou nove anos. O marido dela tem dois filhos (12,14) de sua falecida esposa. Eles sempre foram os favoritos. Recebem mais atenção e mais presentes. Sempre reclamei, mas me disseram que eles perderam a mãe. Depois de algum tempo minha mãe os adotou (o que eu odiava) e todos ainda usavam a mesma desculpa”, iniciou o relato, por meio do usuário u/Ungrateful-Rat.

Ressentimento de aniversário

Em novembro, o jovem completou 16 anos de idade e ganhou metade do valor dos presentes recebidos pelos filhos de seu padrasto. Ao se dar conta, discutiu com a mãe e seu marido.

“No final, eu disse a eles que nunca mais quero presentes deles e do resto da família da minha mãe. Nem no meu aniversário, nem em nenhum feriado. Chega”, escreveu ele na plataforma.

Durante o Natal, ocorrido neste domingo (25), o jovem se programou para passar o dia na casa do pai com a madrasta. Quando acordou, desceu para o café da manhã e se deparou com seu presente.

Natal da decepção

O jovem viu os filhos de seu padrasto abrindo os presentes e sua mãe pediu para que ele também desembrulhasse o seu. Ainda ressentido, o adolescente negou e foi para a cozinha preparar seu café.

“Mamãe, seu marido e avós vieram atrás de mim e me disseram como eu era ingrato. Discuti com eles, se ofenderam, fui para o meu quarto e o tranquei”, desabafou.

“Esperei até meu pai chegar e simplesmente saí de casa. Contei ao papai o que aconteceu e ele me disse que eu deveria apenas abrir os presentes. Recebi uma mensagem da minha mãe dizendo que estraguei o Natal e a fiz chorar. Ela me mandou uma mensagem e me implorou para voltar para casa”, continuou.

Segundo o jovem, ele afirmou que voltaria para casa apenas no dia 2 de janeiro, assim que suas aulas começarem.

