Mulher de 56 anos tem corpo totalmente tatuado; veja antes e depois

Uma mulher de 56 anos que atualmente tem o corpo totalmente tatuado resolveu compartilhar nas redes sociais como era seu corpo antes e depois de incorporar centenas de desenhos na sua pele.

Kerstin Tristan é uma conhecida modelo e influenciadora digital alemã que compartilha suas fotos em suas contas no Instagram, onde exibe detalhes de seu corpo, novas tatuagens e modelos de roupas.

O processo de cobrir toda a pele com tatuagens demorou pelo menos 5 anos e hoje ela tem 90% do corpo coberto, o que se para muitos pode parecer estranho, é motivo de orgulho para ela.

Em seu Instagram, Kerstin compartilhou imagem que mostra os seus últimos 30 anos em três fotos, que foram tiradas em 1992, 2014 e 2022.

O mais curioso é que antes de fazer sua primeira tatuagem, a influenciadora disse que “odiava” pessoas que cobriam seus corpos com desenhos. Mas desde que fez sua primeira tattoo, ela já gastou mais de R$ 140 mil para cobrir o corpo. Hoje apenas o rosto e a sola dos pés não estão tatuados.

Em outra imagem, entretanto, ele fez uma comparação de como estava em 2006 e em 2021, lembrando que sua primeira tatuagem foi feita em 2015. “Uma transformação maravilhosa”, disse um de seus seguidores. “Absolutamente linda, querida, e onde eu quero chegar”, disse outro.

Kerstin era taxista antes de se tornar influenciadora e atualmente possui cerca de 190 mil pessoas em seu Instagram. Ela abriu também uma conta no OnLyFans, onde cobra US$ 9,99 (cerca de 52) pela assinatura mensal. (Com Sagrosso)

