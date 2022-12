Esposa se choca após o marido a presentear com uma ‘inscrição na academia’

Uma mulher ficou completamente desolada depois de descobrir que o marido decidiu presenteá-la com uma matrícula na academia após o Natal. Além da atitude do homem, ela afirma já estar casada de precisar ouvir diversos comentários negativos e ofensivos a respeito de seu corpo.

Conforme publicado pela mulher no Mumsnet, e compartilhado pelo The Mirror, os comentários feitos pelo homem são constantes mesmo sabendo que a esposa tem uma rotina ativa e que não consegue ter tempo para frequentar uma academia.

“Ele me presenteou com uma inscrição em uma rede de academias muito cara. É um plano para 12 meses de treinamento”, conta a mulher.

“Meu marido fez isso mesmo sabendo que eu estou em forma e ativa. Eu não frequento uma academia pelo simples fato de não ter tempo para fazer isso, e meu marido está completamente ciente de cada um destes fatos”.

Ela ficou completamente magoada

Segundo a mulher, que permaneceu anônima, seu companheiro parece estar descontando nela as frustrações que tem com o próprio corpo.

“Ele mesmo está consideravelmente acima do peso, mas passou a fazer comentários pontuais, e dolorosos, sobre meu peso e meu corpo ultimamente. Eu tenho um IMC de 20, então não estou em uma situação ruim. É irracional eu estar chateada com a atitude dele?”, questiona.

Para os usuários da plataforma, ela deveria tomar alguma atitude diante do que o marido fez.

“Deixe ele com as crianças, finja que vai para a academia e fique algum tempo sozinha no carro lendo um bom livro e comendo um chocolate enquanto ele pensa que você está treinando”, sugeriu uma pessoa.

“Para mim tem coisas que vão além da academia envolvidas nisso, tente buscar e conversar sobre os pontos de atenção em seu casamento”, sugeriu outra.

“A audácia dele em te matricular na academia enquanto ele mesmo está fora do peso é uma loucura total. Como você segue neste relacionamento?”, questionou uma terceira.