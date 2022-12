Esposa descobre que o marido comprou uma joia para outra mulher no Natal

Uma mulher ficou decepcionada após abrir seus presentes de Natal e não encontrar uma joia. Segundo relato, ela esperava receber o item depois de ter encontrado um comprovante de pagamento da joia entre as coisas do marido.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mulher decidiu contar sua história por meio de um desabafo feito no fórum online Mumsnet.

De maneira anônima, ela conta que parece estar vivendo uma história de cinema, mas não da forma boa.

“Há algumas semanas eu encontrei um recibo de uma loja famosa por suas joias, a cobrança foi feita no cartão do meu marido então achei que ia receber as joias como presente de Natal”.

“Bom, dá para imaginar que o Natal chegou, passou e as joias não foram entregues para mim. Estou preocupada com a possibilidade dele estar tendo um caso pois já o vi mandando mensagens para outras mulheres antes”, conta a esposa.

Ela está tentando confirmar suas suspeitas

Explicando sua situação, a mulher conta que anteriormente já chegou a flagrar conversas do marido com outras mulheres, o que a fez ficar ainda mais desconfiada diante da compra em questão.

“Eu vi algumas conversas em mensagens com outras mulheres, mas ele sempre apaga antes que eu tenha qualquer chance de ler. Geralmente isso acontece pouco tempo depois que as mensagens chegam”.

“Quero confrontar meu marido pois eu preciso saber da verdade, mas não sei por onde começar a procurar e como agir”, comentou a mulher.

Para os usuários do fórum, ela precisa se preparar para uma situação desagradável. “Seu marido provavelmente já entregou a joia para a outra mulher, então não faz sentido procurar por ela. Tente perguntar a ele”.

“Parece óbvio o que ele está fazendo com você. Antes de colocá-lo contra a parede tente se certificar de que as joias não foram um presente para membros da família”, comentou outra pessoa.