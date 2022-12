Noiva fica irritada ao saber que a sogra usou as fotos de seu casamento sem pedir

Uma mulher ficou completamente enfurecida ao descobrir que sua sogra decidiu usar as fotos de seu casamento sem pedir permissão. Segundo relato, feito no fórum online Mumsnet, ela agora está pensando em não passar as festas de fim de ano com a família do marido.

A história da mulher rapidamente chamou atenção de alguns usuários do fórum e chegou a ser publicada pelo The Mirror. De forma anônima, ela revela que se sentiu invadida com a atitude da sogra já que se considera uma “pessoa reservada”.

A primeira pista de que algo estava errado foi quando o casal encontrou uma pilha de fotos do casamento impressas. As fotos estavam na casa dos pais do homem e continham uma série de endereços completamente estranhos.

Ao perceber a intenção deles, a mulher e seu esposo pediram aos pais dele que não enviassem as fotos junto aos cartões de Natal, as o pedido não foi atendido, os deixando completamente irritados.

A noiva não sabe como agir

Explicando sua situação, a noiva revela que já teve problemas de privacidade que a levaram a se afastar de familiares abusivos, fato este que a deixou extremamente cautelosa quando o assunto é publicar, ou enviar, informações sobre sua vida pessoal.

Inclusive, o casamento foi realizado com uma regra específica: nada de fotos e postagens nas redes sociais.

Leia também: Noiva acusa irmã de ser egoísta após a mulher se recusar a presenteá-la

“Valorizamos nossa privacidade e não queríamos que as fotos fossem enviadas. Eles novamente agiram contra nossa vontade e passaram por cima de nossos pedidos”, explica a noiva.

Para os usuários do fórum, ela tem razão em estar chateada: “Eu ficaria completamente irritada se estivesse no seu lugar!”, comentou uma pessoa.

“Nunca mais confie na sua sogra. Não é a foto dela e não é o rosto dela ou um momento especial dela que foi compartilhado com sei lá quantas pessoas”, comentou outra.

“Ela ignorou seus pedidos e seus sentimentos. Sua sogra foi completamente desrespeitosa”, finalizou uma terceira.