‘Minha sogra me deu de Natal o presente que dei a ela em seu aniversário’

Uma mulher ficou totalmente chocada ao descobrir que ganhou da sogra o mesmo presente que deu a ela em seu aniversário. Segundo a mulher, a mãe de seu marido “tem mania” de presentear outras pessoas com os presentes que ela recebe.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mulher decidiu contar sua história em uma publicação realizada no fórum online Mumsnet. De forma anônima ela revela que só descobriu o que a sogra fez com os presentes durante a festa de Natal da família.

Com sentimentos misturados, a mulher conta que escolheu os presentes de aniversário da sogra com cautela e optou por algo “adorável e delicado”.

“Nós estávamos reunidos para o Natal quando eu abri os presentes entregues pelos meus sogros e só neste momento descobri que minha sogra me deu de presente os dois presentes que comprei para ela em seu aniversário”.

“Escolhi os presentes por serem lindos e delicados e fiquei surpresa ao ver que ela os devolveu para mim na forma de presentes de Natal”.

Ela não sabe como lidar com a situação

Chocada com a atitude da sogra, a mulher afirma não saber como agir e afirma estar magoada com a situação, já que escolheu os presentes da mãe de seu marido com cuidado.

“É irracional da minha parte pensar que ela agiu errado? Eu devo falar ou comentar algo? Não sei o que fazer”, questiona.

Leia também: Noiva acusa irmã de ser egoísta após a mulher se recusar a presenteá-la

Entre os diversos comentários recebidos pelo desabafo da mulher, as pessoas ficaram chocadas com a atitude da sogra.

“Esse é o presente de aniversário dela e isso já diz tudo, devolva para ela e diga que ela se enganou. Seu presente foi a presença dela na comemoração”, afirmou uma pessoa.

“Você acha que ela fez isso propositalmente ou que ela se esqueceu? O que ela fez não é certo, mas pode realmente ter acontecido um lapso de memória que precisa ser investigado com cuidado, caso seja confirmado”, finalizou outra.