Inimigo íntimo: Filha descobre que sua própria mãe fazia bullying contra ela nas redes

Após um ano de investigações, que envolveu até o FBI, uma adolescente do estado norte-americano de Michigan descobriu que os ataques e xingamentos que recebia pelas redes sociais não eram coisas de estranhos ou inimigos, mas vinha de sua própria e a autoria era ninguém menos do que sua mãe.

De acordo com a polícia, Kendra Gail Licari, de 42 anos, usava uma rede virtual privada (VPN) para esconder sua identidade e também fazia uso de gírias para que todos pensassem que se tratava de uma adolescente. Em seu computador, os investigadores encontraram mais de mil páginas com conteúdos maldosos e humilhantes direcionados à sua filha e ao namorado dela.

Com detalhes típicos de filme de suspense, no início dos ataques a própria mãe procurou a polícia para denunciá-los e também buscou ajuda da mãe do namorado da filha para tentar “encontrar o culpado”, que usava um nome falso.

Mas a polícia descobriu que centenas de mensagens vinham, na verdade, do telefone de Kendra. As vítimas, filha e seu namorado, são menores de idade, por isso não tiveram suas identidades reveladas.

Quando foi confrontada pelos investigadores, ela admitiu a culpa e deu mais detalhes da operação, mas em nenhum momento respondeu a pergunta mais importante que a polícia tinha para fazer: Por que? O que a levou a atacar e difamar a própria filha nas redes sociais?

Kendra vai responder a cinco acusações, segundo a promotoria pública, entre elas se arquitetar uma campanha de assédio contra menores de idade e por tentar incriminar outro menor, amigo das vítimas, por seus atos.

Ela foi presa e libertada após o pagamento de US$ 5 mil em fiança, cerca de R$ 26 mil, mas terá que comparecer à Justiça no próximo dia 29, quando o juiz irá determinar se era irá a julgamento.