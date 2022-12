Idoso encontra quase R$ 7 mil em sacola e faz apelo na web até achar a dona: “Alma lavada”

O artífice de manutenção Antônio Gonçalves de Freitas, de 69 anos, mais conhecido como Toni Freitas, fez uma verdadeira saga para fazer uma boa ação. Tudo começou quando ele encontrou uma sacola com bananas em uma rua no bairro Asa Branca, em Boa Vista, em Roraima, e se surpreendeu ao encontrar R$ 6,8 mil lá dentro. Ele nem pensou em ficar com o dinheiro e fez uma busca nas redes sociais pelo verdadeiro dono (veja abaixo).

Genteeeeee!! Vejam o que achei hoje 23/22 /2022 as 19.15 horas, vou procurar o dono ou dona, não é meu, poderia ficar com ele, mas não teria paz de espírito porque existe um tribunal permanente me julgando dia e noite pelos meus atos, MINHA CONSCIÊNCIA, e não teria como olhar no espelho e depois querer falar de honestidade. Posted by Toni Freitas on Friday, December 23, 2022

“Sentei em uma cadeira preguiçosa aqui abriu o celular para ver se tinha alguma mensagem, algum pedido de abacate [que ele vende] e resolvi ir ver a banana. Vi um pacote em cima das bananas bem embrulhado mesmo, quando eu abro aquele pacote era dinheiro. É tentador? É. Mas, entre o bem e o mal, eu sempre preferi ficar com o bem”, disse ele ao site G1.

A partir daí, ele fez postagens nas redes sociais procurando pelo dono do dinheiro. Ele deu como condição para provar a propriedade citar o nome dos funcionários listados em um documento encontrado junto com o pacote.

O vídeo dele também foi enviado em grupos de aplicativo de mensagem e, na manhã de domingo (25), o idoso fez uma nova postagem dizendo que o dinheiro era de uma empresária, que já tinha entrado em contato com ele e recebido os valores de volta.

A mulher disse que tinha sido assaltada por três pessoas logo depois de ter feito compras em um supermercado. Os bandidos levaram o celular, bolsa com documentos e algumas sacolas dela, incluindo o dinheiro que seria usado para fazer um pagamento adiantado de Natal aos seus funcionários.

“Quando ela abriu a bolsa para pagar o caixa ela tirou aquele pacote de dinheiro que estava na bolsa e colocou provisoriamente na sacola de banana para poder botar na bolsa de volta. Só que o empacotador já puxou ali aquelas sacolas e foi tudo junto. Nós deduzimos que eles não fizeram questão da sacola de banana, pois estava pesando para eles [criminosos]”, contou o idoso.

Depois de encontrar a verdadeira dona, Antônio disse ao G1 que a sensação era a de estar “de alma lavada e enxaguada”.

“Eu precisava desse dinheiro, mas a gente vai se virando. Como eu vou me olhar no espelho sabendo que eu fiquei com o Natal de trabalhadores como eu? Famílias que tem que comer, que tem crianças, animais, aluguel, água, luz, gás?”, disse ele.

